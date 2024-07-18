Ουκρανία: Εκρήξεις και σειρήνες της αεράμυνας στο Κίεβο

Εκρήξεις και δυο συναγερμοί της αεράμυνας για επιδρομές ακούστηκαν αργά το βράδυ χθες Τετάρτη στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου, δέκα ημέρες μετά τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, γνωστοποίησε μέσω Telegram, ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ανέφερε πως drone καταρρίφθηκε και τα συντρίμμια κατέπεσαν στη συνοικία Νταρνίτσκι (νοτιοανατολικά), όμως δεν διαπιστώθηκε καμιά ζημιά από μέλη των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που μετέβησαν εκεί.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, είχε κάνει λόγο περί πυρκαγιάς στη συνοικία, πληροφορία την οποία διέψευσε κατόπιν.

Από την πλευρά της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε μέσω Telegram στις 22:51 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ότι ρωσικά drones κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα από ανατολάς.

Άλλα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα αναφέρθηκε πως πλησίαζαν στις περιφέρειες Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο Κίεβο, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, οι αρχές παρότρυναν τους κατοίκους να σπεύσουν στα πλησιέστερα καταφύγια.

Δυο συναγερμοί της αεράμυνας ήχησαν στην πόλη με μερικά λεπτά διαφορά, με τον τελευταίο να τερματίζεται περί τις 23:25, ανέφερε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Την 8η Ιουλίου, ρωσικοί βομβαρδισμοί σε διάφορους τομείς, κατά τη διάρκεια των οποίων χτυπήθηκε ιδίως το κυριότερο νοσοκομείο παίδων της Ουκρανίας στο Κίεβο, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 43 ανθρώπους και προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.

Η χώρα υφίσταται συχνά φονικά πλήγματα, βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones. Το Κίεβο ζητεί πιεστικά από τους δυτικούς συμμάχους του να προμηθεύσουν περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, όπως έχουν υποσχεθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.