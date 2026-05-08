«Θετική η συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντόνιο Ταγιάνι

Η Ιταλία είναι έτοιμη να συμμετάσχει με το Πολεμικό Ναυτικό στο Ορμούζ και επισημαίνει τη σημασία της σταθερότητας στον Λίβανο μέσω της παρουσίας της

«Η σημερινή μου συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό μου, Μάρκο Ρούμπιο, ήταν θετική», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

«Αναφέρθηκα και πάλι στη σημασία της ενότητας της Δύσης και των διατλαντικών σχέσεων. Είπα ποια είναι η θέση μας για την κατάσταση στο Ιράν, στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να είναι παρούσα στο Ορμούζ, με το Πολεμικό Ναυτικό της και αναφέρθηκε στη σημασία του ρόλου της Ιταλίας στον Λίβανο, ώστε να τύχει εγγύησης η σταθερότητα.

«Επανέλαβα, επίσης, ότι για εμάς είναι σημαντικό να υπάρχει αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη και η Ιταλία χρειάζονται την Αμερική, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την Ευρώπη. Η διατλαντική συνεργασία μας, κατά συνέπεια, είναι βασικής σημασίας. Θεωρώ σημαντικό, πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, το ότι η συνάντηση με τον πάπα ήταν θετική, ώστε να σταλεί ένα μήνυμα νηφαλιότητας και προς την Ευρώπη», ολοκλήρωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

