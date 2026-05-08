Ο Αραγτσί κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν επανειλημμένως τις διπλωματικές προσπάθειες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν επανειλημμένως τις διπλωματικές προσπάθειες, προτιμώντας τη στρατιωτική κλιμάκωση, στον απόηχο της χθεσινής ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο πλευρών στο Στενό του Ορμούζ.

«Κάθε φορά που βρίσκεται στο τραπέζι μια διπλωματική λύση, οι ΗΠΑ επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια», γράφει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και συνεχίζει:

«Πρόκειται για μια χονδροειδή τακτική πίεσης; Ή για το αποτέλεσμα ενός υπονομευτή που εξαπατά ξανά τον POTUS, παρασύροντάς τον σε ακόμη ένα τέλμα;».

«Όποια κι αν είναι τα αίτια, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στην πίεση», καταλήγει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ιράν Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
