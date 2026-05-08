Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν επανειλημμένως τις διπλωματικές προσπάθειες, προτιμώντας τη στρατιωτική κλιμάκωση, στον απόηχο της χθεσινής ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο πλευρών στο Στενό του Ορμούζ.

«Κάθε φορά που βρίσκεται στο τραπέζι μια διπλωματική λύση, οι ΗΠΑ επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια», γράφει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και συνεχίζει:

«Πρόκειται για μια χονδροειδή τακτική πίεσης; Ή για το αποτέλεσμα ενός υπονομευτή που εξαπατά ξανά τον POTUS, παρασύροντάς τον σε ακόμη ένα τέλμα;».

«Όποια κι αν είναι τα αίτια, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στην πίεση», καταλήγει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Is it a crude pressure tactic? Or the result of a spoiler once again duping POTUS into another quagmire?



Whatever the causes, outcome is the same: Iranians never bow to pressure. pic.twitter.com/ev7dMIebNB — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 8, 2026

Πηγή: skai.gr

