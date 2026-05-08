Δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων ένα μέλος της βρετανικής συνοριοφυλακής, κρίθηκαν χθες Πέμπτη ένοχοι από δικαστήριο του Λονδίνου για την κατασκοπεία φιλοδημοκρατικών αντιφρονούντων από το Χονγκ Κονγκ που ζουν στη Βρετανία για λογαριασμό της Κίνας, με το Πεκίνο να κάνει λόγο για «χειραγώγηση των δικαστικών διαδικασιών».

Ο Τσανγκ Μπίου «Μπιλ» Γιουέν, 65 ετών, και ο Τσι Λέουνγκ «Πίτερ» Γουάι, 40 ετών, μέλος της βρετανικής υπηρεσίας Προστασίας Συνόρων, καταδικάστηκαν επειδή προσέφεραν βοήθεια σε ξένη υπηρεσία Πληροφοριών διεξάγοντας επιχειρήσεις παρακολούθησης από τον Δεκέμβριο του 2023 ως τον Μάιο του 2024.

Ο Μπιλ Γιουέν είναι συνταξιούχος, πρώην ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος εργαζόταν στο επίσημο γραφείο εμπορικής αντιπροσωπείας της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ στο Λονδίνο. Ο Πίτερ Γουάι ήταν αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου και εργαζόταν επίσης στην υπηρεσία συνόρων της Βρετανίας.

Οι δύο άνδρες, που έχουν διπλή υπηκοότητα – βρετανική και κινεζική- έχουν δηλώσει αθώοι, ενώ η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο έχει κατηγορήσει τη Βρετανία ότι έχει κατασκευάσει τις εις βάρος τους κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τα πρώτα πρόσωπα στη Βρετανία που καταδικάζονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η ποινή τους θα ανακοινωθεί στις 15 Μαΐου και κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε έως και 14 χρόνια κάθειρξη.

Ένας τρίτος άνδρας, ο οποίος κατηγορούνταν για τα ίδια αδικήματα, βρέθηκε νεκρός λίγο μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος τους. Ο 37χρονος Μάθιου Τρίκετ ήταν πρώην μέλος των Βρετανών πεζοναυτών και είχε εργαστεί στην υπηρεσία μετανάστευσης και ως ιδιωτικός ερευνητής. Ο θάνατός του δεν θεωρήθηκε ύποπτος.

Διμερής ένταση

Ο Λιν Ζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, κατήγγειλε σήμερα την “κατάχρηση του νόμου και τη χειραγώγηση των δικαστικών διαδικασιών με στόχο καταδίκες, την εμφανή υποστήριξη προς στοιχεία εχθρικά προς την Κίνα και αποσταθεροποιητικά για το Χονγκ Κονγκ, καθώς και τις αβάσιμες κατηγορίες και συκοφαντίες που διατυπώνονται εις βάρος της Κίνας”.

Η Κίνα καλεί τη Βρετανία να “διαφυλάξει τη θετική δυναμική των σινοβρετανικών σχέσεων, αποτέλεσμα σημαντικών προσπαθειών”, δήλωσε ο Λιν στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, αναφερόμενος στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών τους τελευταίους μήνες.

Οι σχέσεις μεταξύ της Βρετανίας και της Κίνας επιδεινώθηκαν μετά την καταστολή από τις κινεζικές αρχές των φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων του 2019 στο Χονγκ Κονγκ – μια περιοχή που πέρασε στην Κίνα πριν περίπου τρεις δεκαετίες έπειτα από 156 χρόνια διακυβέρνησης από τη Βρετανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επισκέφθηκε την Κίνα τον Ιανουάριο, αλλά οι επανειλημμένες κατηγορίες περί κατασκοπείας έχουν αποδειχθεί εμπόδιο στις προσπάθειες βελτίωσης των διμερών σχέσεων.

Μετά τις χθεσινές καταδίκες ο Βρετανός υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις δήλωσε ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να ζητά από την Κίνα να λογοδοτεί και να απαντά για κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Βρετανών πολιτών.

Ο Τζάρβις πρόσθεσε ότι ο Κινέζος πρέσβης θα κληθεί για εξηγήσεις αναφορικά με αυτή την υπόθεση κατασκοπείας, «ώστε να καταστεί σαφές ότι τέτοιες δραστηριότητες ήταν και θα είναι απαράδεκτες σε βρετανικό έδαφος».

«Επί χρόνια, τα μέλη της διασποράς του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία ζούσαν μέσα στον φόβο», αντέδρασε από την πλευρά του ο Φιν Λάου, ένας από τους ακτιβιστές που είχαν στοχοποιηθεί.

«Η σημερινή καταδίκη επιβεβαιώνει ότι αυτός ο φόβος δεν ήταν παρανοϊκός. Ήταν πραγματικός».

Τον Νοέμβριο η βρετανική υπηρεσία ασφαλείας MI5 προειδοποίησε τους βουλευτές ότι Κινέζοι πράκτορες προσπαθούσαν να συλλέξουν πληροφορίες και να επηρεάσουν δραστηριότητες στο Γουέστμινστερ.

Την ημέρα που ξεκίνησε η δίκη των Γιουέν και Γουάι, τον Μάρτιο, η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τρεις άνδρες ως υπόπτους για παροχή βοήθειας στην κινεζική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων και τον σύντροφο εν ενεργεία βουλευτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

