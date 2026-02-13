Λογαριασμός
Ταγιάνι: «Οι θέσεις της Αλμπανέζε για την Παλαιστίνη, δεν αντικατοπτρίζουν εκείνες της ιταλικής κυβέρνησης»

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Ιταλίδας νομικού και Ειδικής Εισηγήτριας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη

Antonio Tajani

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε απόψε στην Ιταλίδα νομικό και Ειδική Εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη.

«Οι θέσεις της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, στα πλαίσια του ρόλου της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, δεν αντικατοπτρίζουν εκείνες της ιταλικής κυβέρνησης», έγραψε στο «Χ» ο Ταγιάνι.

«Οι συμπεριφορές της, οι δηλώσεις και οι πρωτοβουλίες της δεν είναι κατάλληλες για την θέση που κατέχει, στο εσωτερικό ενός οργανισμού ειρήνης και εγγύησης, όπως τα Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

