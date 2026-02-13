Ταγιάνι: «Οι θέσεις της Αλμπανέζε για την Παλαιστίνη, δεν αντικατοπτρίζουν εκείνες της ιταλικής κυβέρνησης»

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε απόψε στην Ιταλίδα νομικό και Ειδική Εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη.

«Οι θέσεις της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, στα πλαίσια του ρόλου της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, δεν αντικατοπτρίζουν εκείνες της ιταλικής κυβέρνησης», έγραψε στο «Χ» ο Ταγιάνι.

«Οι συμπεριφορές της, οι δηλώσεις και οι πρωτοβουλίες της δεν είναι κατάλληλες για την θέση που κατέχει, στο εσωτερικό ενός οργανισμού ειρήνης και εγγύησης, όπως τα Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Le posizioni di Francesca Albanese nel suo ruolo di relatrice speciale dell’ONU non rispecchiano quelle del governo italiano. I suoi comportamenti, le sue affermazioni e iniziative non sono adeguate all’incarico che ricopre all’interno di un organismo di pace e garanzia come le… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 12, 2026

Πηγή: skai.gr

