Με ένα κερί και την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων και των ομήρων, μέλη της πρωτοβουλίας «Πορεία της Ζωής» (March of Life) τίμησαν, νωρίς το πρωί, στον Λευκό Πύργο, τη μνήμη όλων όσοι δολοφονήθηκαν στην αιματηρή επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ίδια ώρα ακριβώς που ξεκίνησε η φονική επίθεση πριν από έναν χρόνο, στις 6.29 π.μ., τα μέλη της πρωτοβουλίας διάβασαν τα ονόματα των 1.170 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και των 255 που απήχθησαν, κρατώντας αφίσες που έγραφαν: «Μην ξεχάσεις ποτέ τη 7η Οκτωβρίου».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η σημερινή σιωπηρή συγκέντρωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη αποτελεί τμήμα της παγκόσμιας αγρυπνίας «Μην ξεχάσεις ποτέ τη 7η Οκτωβρίου», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν, ταυτόχρονα, ανάλογες δράσεις σε πάνω από 130 πόλεις σε 20 χώρες ανά τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, εκδηλώσεις αυτού του είδους έγιναν στο Βερολίνο και άλλες πόλεις της Γερμανίας, τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), τη Βουδαπέστη (Ουγγαρία), τη Γενεύη (Ελβετία), τη Ρώμη (Ιταλία), τη Βαρσοβία (Πολωνία) τη Λίμα (Περού), το Λα Παζ (Βολιβία), την Μπουζουμπούρα (Μπουρούντι) κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

