Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που κυκλοφορούσε με πιστόλι, γεμιστήρα, φυσίγγια και μαχαίρια

Στη σύλληψη ενός άνδρα που κυκλοφορούσε με πιστόλι, γεμιστήρα, φυσίγγια και μαχαίρια, προχώρησαν σήμερα Δευτέρα τις μεταμεσονύκτιες ώρες αστυνομικοί του τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στη διάρκεια ελέγχου και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 13 φυσίγγια και 2 πτυσσόμενα μαχαίρια (σουγιάδες). Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.