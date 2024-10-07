Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε χθες σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου Κρήτης, εξαιτίας ενός μεθυσμένου οδηγού που, οδηγώντας ένα μικρό φορτηγό, παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 58χρονος οδηγός – έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ – την ώρα που κινούνταν επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων - έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, να παρασύρει δύο πεζούς και να καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους δύο πεζούς – έναν 58χρονο και έναν 37χρονο – και τους μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με ελαφρά, ευτυχώς, τραύματα.

Την ίδια ώρα, στελέχη της Τροχαίας Ηρακλείου, συνέλαβαν τον μεθυσμένο οδηγό ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

