Θέλει να ποινικοποιήσει το αμερικανικό αντιφασιστικό κίνημα ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε πως σκοπεύει να χαρακτηρίσει την"Αntifa" ως μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι η ακροαριστερή ομάδα είναι «άρρωστη» και «επικίνδυνη». Εξήγησε, επίσης, ότι θα θέλει να διερευνηθούν όσοι χρηματοδοτούν τις δράσεις ομάδων των αντιφασιστικών κινημάτων στις ΗΠΑ.

«Με χαρά πληροφορώ τους πολλούς Πατριώτες των ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω την ANTIFA, ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Πρόσθεσε: «Θα συστήσω επίσης έντονα να διερευνηθούν σε βάθος εκείνοι που χρηματοδοτούν την ANTIFA, σύμφωνα με τα υψηλότερα νομικά πρότυπα και πρακτικές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»

Δεν ήταν αμέσως σαφές με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει ένας τέτοιος χαρακτηρισμός, δεδομένου ότι η antifa αποτελεί έναν ευρύ όρο για ακροαριστερές μαχητικές ομάδες που αντιτίθενται σε φασίστες και νεοναζί, χωρίς γνωστή κεντρική δομή ή φυσική ηγεσία. Οι ΗΠΑ δεν διατηρούν δημόσια λίστα εγχώριων τρομοκρατικών οργανώσεων, αν και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διατηρεί λίστα με ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Επίσης, δεν είναι σαφές πώς οι ομοσπονδιακές αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έναν τέτοιο χαρακτηρισμό.

Η Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου, σε έκθεση του 2023, ανέφερε ότι παρότι οι ομοσπονδιακές αρχές διαδραματίζουν «σημαντικό ρόλο» στην καταπολέμηση της εγχώριας τρομοκρατίας, υπάρχει γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην πρόληψη πιθανής βίας και στην ανοιχτή στοχοποίηση ατόμων με ακραίες ιδέες. Η κατοχή ακραίων πεποιθήσεων από μόνη της δεν είναι έγκλημα στις ΗΠΑ, καθώς προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία.

Τα σχόλια του Τραμπ ακολούθησαν τη δολοφονία του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Τραμπ είπε ότι ο κατηγορούμενος, Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, μπορεί να «ριζοσπαστικοποιήθηκε» διαδικτυακά προς τα αριστερά. Ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι το διαδίκτυο και η πολιτική ατμόσφαιρα της αριστεράς τον επηρέασαν.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι «κατά 100%» θα εξετάσει να χαρακτηρίσει την Αntifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι σαφές αν ο Ρόμπινσον είχε κάποια σχέση με την Αntifa.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος στοχεύει σε ΜΚΟ που, κατά τον ίδιο, υποκινούν βία, επιθέσεις εναντίον αξιωματικών της ICE και συνοριοφυλάκων, και οργανωμένες εκστρατείες στοχοποίησης. Ο Μίλερ τόνισε ότι «κάποιος πληρώνει για όλα αυτά» και πως, υπό την καθοδήγηση του προέδρου, ο γενικός εισαγγελέας θα βρει ποιοι χρηματοδοτούν τέτοιες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπίσουν ποινικές συνέπειες.

Έχει ο Τραμπ τη νομική εξουσία να χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση;

Ο Τραμπ δεν έχει διευκρινίσει πώς σκοπεύει να προχωρήσει στον χαρακτηρισμό της Antifa ως τρομοκρατικής οργάνωσης και το ΒΒC ζήτησε από τον Λευκό Οίκο περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να χαρακτηρίσει μια ομάδα ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση (Foreign Terror Organization - FTO). Τα «νομικά κριτήρια» για αυτόν τον χαρακτηρισμό ορίζουν ότι η ομάδα-στόχος «πρέπει να είναι ξένη οργάνωση».

Ο χαρακτηρισμός FTO σημαίνει ότι τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να απαγορευτούν από την είσοδο στις ΗΠΑ ή να απελαθούν από τη χώρα, ενώ δίνει επίσης στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να δεσμεύσει χρηματοδοτήσεις και να στοχοποιήσει δωρητές.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσιεύει λίστα με τις τρέχουσες FTOs, που περιλαμβάνουν ομάδες όπως το ISIS και, όλο και περισσότερο, καρτέλ ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς αυτές οι εξουσίες θα μπορούσαν να επεκταθούν στην Antifa.

«Δεν υπάρχει κάποιος νομικός μηχανισμός που να γνωρίζω και που να μπορεί επίσημα να χαρακτηρίσει οποιαδήποτε ομάδα ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση», δήλωσε ο Λουκ Μπάουμγκαρτνερ, ερευνητής στο Πρόγραμμα για τον Εξτρεμισμό του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον.

«Απ’ όσο γνωρίζω, πρόκειται απλώς για μια διακήρυξη στο Truth Social, που δεν σημαίνει τίποτα. Και εκτός αν το Κογκρέσο θελήσει να κάνει συγκεκριμένα βήματα, δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο», είπε.

