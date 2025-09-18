Ρήγμα στη «ενιαία γραμμή» Τραμπ και Στάρμερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παρά το θετικό κλίμα και την επαναβεβαίωση της στενής συνεργασίας τους, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν κατάφεραν να εμφανιστούν με κοινή γραμμή στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.

Και οι δύο ηγέτες επέμειναν ότι επιθυμούν κατάπαυση του πυρός, αλλά διαφώνησαν για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος άσκησης πίεσης στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία και έχει στείλει drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου έξω από το Λονδίνο την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι απογοητευμένος από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει σε επανειλημμένες ερωτήσεις για τα επόμενα βήματά του.

«Με έχει πραγματικά απογοητεύσει», είπε ο Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο, προτού στραφεί στο επιχείρημα ότι έχει εργαστεί για να τερματίσει «επτά πολέμους».

Ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επαίνεσε τον Τραμπ λέγοντας ότι «έδειξε τον δρόμο» στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε πολύ πιο κατηγορηματικός ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα. Επισήμανε μάλιστα ότι ο Πούτιν έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ τον περασμένο μήνα.

«Τις τελευταίες ημέρες, ο Πούτιν έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, εξαπολύοντας τη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή της εισβολής, με ακόμη περισσότερο αίμα, περισσότερους αθώους νεκρούς και πρωτοφανείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Στάρμερ. «Αυτές δεν είναι οι πράξεις κάποιου που θέλει ειρήνη».

Σε μια έμμεση απάντηση στον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία βρίσκονται γεωγραφικά μακριά από τις εχθροπραξίες και ότι ο πόλεμος «δεν επηρεάζει» καμία από τις δύο χώρες, ο Κιρ Στάρμερ επισήμανε ότι η Ρωσία έχει στοχοποιήσει τις τελευταίες ημέρες το Βρετανικό Συμβούλιο στο Κίεβο, την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει προχωρήσει σε συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

Οι τελευταίοι στόχοι του Πούτιν δείχνουν μια νέα «απερισκεψία», είπε ο Στάρμερ, καλώντας σε ισχυρότερη απάντηση. «Πρέπει να ασκήσουμε επιπλέον πίεση στον Πούτιν. Μόνο όταν ο Αμερικανός πρόεδρος του ασκεί πίεση δείχνει διάθεση να κινηθεί», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, ερωτηθείς εκ νέου προς το τέλος της συνέντευξης Τύπου αν είναι έτοιμος να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία, απάντησε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση πρώτη, σταματώντας τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Αν η τιμή του πετρελαίου πέσει, ο Πούτιν θα αναγκαστεί να αποχωρήσει. Δεν θα έχει άλλη επιλογή», είπε. «Είμαι πρόθυμος να κάνω κι άλλα πράγματα, αλλά όχι όταν αυτοί για τους οποίους μάχομαι συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.