Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ την Τετάρτη, με δεκάδες φιλελεύθερες οργανώσεις να κάνουν λόγο για προσπάθειες υπονόμευσης του έργου τους.

Η κίνηση έρχεται στον απόηχο της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στενού συμμάχου του Τραμπ, που οδήγησε την κυβέρνηση να εντείνει την πίεση σε προοδευτικούς οργανισμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν φιλελεύθερες ομάδες ότι τροφοδοτούν τη ρητορική μίσους και την ανεκτικότητα, ενώ αρνούνται να επικρίνουν δεξιές οργανώσεις και ακτιβιστές που συμβάλλουν στις διαιρέσεις στη χώρα.

Οι λεπτομέρειες του κυβερνητικού σχεδίου βρίσκονται υπό συζήτηση μεταξύ των κορυφαίων συμβούλων του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, ο οποίος ηγείται των αντιδράσεων μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί αριστερές οργανώσεις για υποκίνηση επεισοδίων και επιθέσεων εναντίον αστυνομικών και έχει δεσμευθεί να εντοπίσει το «δίκτυο ομάδων» που καλλιεργούν τη βία στις αμερικανικές κοινότητες. Ο Τραμπ έχει προτείνει ακόμη τη χρήση του ομοσπονδιακού νόμου περί εγκληματικής οργάνωσης (RICO) για τη δίωξη οργανώσεων που, όπως ισχυρίζεται, χρηματοδοτούν την αριστερή βία, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού ορισμένων ως τρομοκρατικών οργανώσεων.

Περισσότερες από 120 οργανώσεις, μεταξύ τους τα ιδρύματα Ford, Open Society, Tides αλλά και το Bush Foundation, υπέγραψαν επιστολή με την οποία απορρίπτουν τις κατηγορίες. «Απορρίπτουμε κάθε απόπειρα εκμετάλλευσης της πολιτικής βίας για να διαστρεβλωθεί το έργο μας ή να περιοριστούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες μας, όπως η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία των δωρεών», τονίζουν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα εναντίον φιλελεύθερων θεσμών, κόβοντας ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Columbia με το επιχείρημα ότι προωθούν φιλελεύθερη ιδεολογία, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει έρευνα κατά του ActBlue, της βασικής πλατφόρμας συγκέντρωσης χρημάτων για τους Δημοκρατικούς.

Ο Λευκός Οίκος έχει επίσης εξαναγκάσει αρκετά μεγάλα δικηγορικά γραφεία να καταλήξουν σε συμβιβασμούς που τα υποχρεώνουν να παρέχουν υπηρεσίες σε συντηρητικές υποθέσεις



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.