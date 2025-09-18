Πάπας Λέων ΙΔ: Mε ανησυχούν κάποια πράγματα που συμβαίνουν στις ΗΠΑ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’, εξέφρασε την ανησυχία του για «ορισμένα πράγματα» που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκάλυψε ότι απέρριψε ένα σχέδιο δημιουργίας ενός ψηφιακού ολογράμματός του με τη βοήθεια του Al.

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας υπογράμμισε, εκτός των άλλων, τη σημασία της επιστολής του Πάπα Φραγκίσκου, προς τους Αμερικανούς επισκόπους, στην οποία καταδίκαζε τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Ωστόσο, τόνισε πως δεν προτίθεται να εμπλακεί στα κομματικά, υποστηρίζοντας πως είναι ευθύνη των θρησκευτικών ηγετών στις ΗΠΑ να διαχειριστούν τη σχέση της εκκλησίας με την κυβέρνηση Τραμπ.

Τι είπε για Τραμπ

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι δεν έχει ακόμα άμεση επαφή με τον Πρόεδρο Τραμπ, ωστόσο ο μεγαλύτερος αδελφός του, Louis Prevost, έχει συναντηθεί μαζί του στον Λευκό Οίκο.

«Είμαι πολύ κοντά με τα αδέλφια μου – ακόμα κι αν έχουμε διαφορετικές πολιτικές απόψεις», ανέφερε, σημειώνοντας πως υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, όπου «ορισμένες αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονται περισσότερο βάσει οικονομικών συμφερόντων παρά με γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υποστήριξη».

Παράλληλα, αναφέρθηκε εκ νέου στο μεταναστευτικό, υπογραμμίζοντας ότι έθεσε το ζήτημα και στη συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, JD Vance, νωρίτερα φέτος.

Ο Λέων ΙΔ’ δήλωσε ότι δε φοβάται να εκφράσει τους προβληματισμούς του ή να δώσει την αφορμή για να ξεκινήσει κάποιος διάλογος – και πως, αν του δοθεί η ευκαιρία, είναι πρόθυμος να συνομιλήσει απευθείας με τον Τραμπ.

Τόνισε μάλιστα πως δεδομένου του γεγονότος πως είναι Αμερικανός, δεν μπορεί να κατηγορηθεί πως δεν «καταλαβαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες» παρά το ότι η καταγωγή του, εκτιμά πως δεν του δίνει απαραίτητα κάποιο πλεονέκτημα μεγαλύτερης επιρροής προς τον Τραμπ.

Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε πως θα ήθελε να στηρίξει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ «σε κάθε προσπάθεια για την προώθηση της ειρήνης στον κόσμο».

Αρνήθηκε το «ψηφιακό εγώ»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πάπας Λέων αποκάλυψε ότι απέρριψε πρόταση δημιουργίας ψηφιακού ολογράμματός του με τη βοήθεια του AI.

Δήλωσε ότι δεν είναι εναντίον της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά προειδοποίησε για μια «ψυχρή και άδεια» επιστήμη που αποκόπτεται από την πίστη.

Κατηγόρησε μάλιστα τους «εξαιρετικά πλούσιους» επενδυτές στον τομέα, πως αγνοούν την αξία του ανθρώπου.

Γάζα

Αναφορικά με τη Γάζα, ο Πάπας Λέων δήλωσε πως «ο όρος γενοκτονία ακούγεται όλο και πιο συχνά», χωρίς ωστόσο να τον υιοθετήσει επισήμως.

Υπενθυμίζεται πως μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ανεξάρτητη έκθεση του ΟΗΕ, κατηγόρησε για πρώτη φορά το Ισραήλ για διάπραξη γενοκτονίας εναντίον των Παλαιστινίων – ισχυρισμό που το Ισραήλ απέρριψε ως «παραποιημένο και ψευδή».

«Επισήμως, η Αγία Έδρα δε θεωρεί πως μπορεί να προβεί σε τέτοια δήλωση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Πάπας. «Υπάρχει πολύ συγκεκριμένος νομικός ορισμός για το τι συνιστά γενοκτονία, αλλά ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εγείρουν το ζήτημα – ακόμη και δύο οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισραήλ έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο».

Σε κάθε περίπτωση περιέγραψε την κατάσταση στη Γάζα ως «πολύ, πολύ σοβαρή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.