Έκπληκτοι έμειναν οι θαυμαστές του Rock, κατά κόσμον Ντουέιν Τζόνσον, από τη ριζική αλλαγή στην εμφάνιση του. Το αστέρι του Χόλιγουντ, και βετεράνος παλαιστής του WWE (αν και πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα την καριέρα του...), εμφανίστηκε αισθητά αδυνατισμένος. Ο ύψους 1,93 Rock ήταν ανέκαθεν ένα «βουνό» από μύες, και πολλοί τον χαρακτήριζαν «νέο Άρνολντ» καθώς έκανε καριέρα σε δυναμικούς ρόλους σε ταινίες δράσης όπως το The Scorpion King και τα Fast and the Furious. Θαυμαστές του εκτιμούσαν ότι ο Τζόνσον έχασε έως και 10 κιλά μυικής μάζας.

The Rock is going viral for his new slimmed down appearance 👀 pic.twitter.com/bNbGLqWxEe September 1, 2025

Το επόμενο κινηματογραφικό έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί, το The Smashing Machine, είναι μια βιογραφική ταινία για τη ζωή του θρυλικού μαχητή MMA Μαρκ Κερ. Ο ρόλος απαιτούσε μια σωματική μεταμόρφωση για τον Τζόνσον, ο οποίος ήταν... ογκοδέστερος από ποτέ.

Σημειώνεται ότι έτερος παλαιστής του επαγγελματικού κατς, ο Ντέιβιντ Μπατίστα έχασε πρώτος πολλά κιλά, σοκάροντας τους φαν.





Πηγή: skai.gr

