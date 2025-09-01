Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα είναι αρκετά αγχώδης, κυρίως γύρω από θέματα εργασίας καθώς καταλήγει σε Πανσέληνο/ έκλειψη Σελήνης . Ήδη στο μέσο της μια σειρά από γεγονότα θα σας αναστατώσουν. Οι αντιξοότητες δεν λείπουν και κυρίως σχετίζονται με τα οικονομικά σας. Προσπαθήστε να αξιοποιήσετε κάθε ευκαιρία οποιασδήποτε κλίμακας και μην περιμένετε την μεγαλύτερη. Αισθηματικά μια πρόταση ή ένα γεγονός θα σας εξάψει ή την φαντασία ή την περιέργεια, εξαρτάται. Τα αιτήματα των άλλων αυξάνουν και εδώ χρειάζεται έξυπνη διαχείριση και συμπεριφορά.

Ταύρος

Ξεκινώντας ο Σεπτέμβριος επείγουν αποφάσεις που θα σας λυτρώσουν από ταλαιπωρίες και προβλήματα κάθε είδους. Η έκλειψη Σελήνης της Κυριακής ξεκαθαρίζει καταστάσεις γύρω από τα αισθηματικά σας. Ακολουθήστε το ρεύμα των γεγονότων και μην πηγαίνετε ενάντια σε αυτό. Ένας άνθρωπος θα σας σταθεί και θα σας βοηθήσει πολύ σε θέματα εργασίας ή σε ένα θέμα προσωπικό. Υπερασπίστε την δουλειά σας και αποφύγετε ακόμα μια φορά τις ανοικτές αντιπαραθέσεις. Εξοπλιστείτε με τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.

Δίδυμοι

Το στενό περιβάλλον συνεχίζει να μονοπωλεί την προσοχή σας. Οι κοινωνικές υποχρεώσεις αυξάνουν μαζί και οι εργασιακές. Λίγες ακόμα αντιξοότητες παρουσιάζει ο επαγγελματικός τομέας αλλά γρήγορα θα τις ξεπεράσετε. Σωτήριο στοιχείο τις μέρες που ακολουθούν θα είναι η αντίληψη, η ευελιξία και η πειθώ σας. Μην αφήσετε τίποτα να το διαχειριστούν άλλοι και πάρτε σε δύσκολες στιγμές σωτηρίες πρωτοβουλίες. Υποχρεώσεις δεν αφήνουν περιθώριο για ελεύθερο χρόνο και για ερωτικές πανδαισίες προς το παρόν. Η έκλειψη Σελήνης της Κυριακής επηρεάζει διάθεση και ενέργειες.

Καρκίνος

Η εβδομάδα καταλήγει σε έκλειψη Σελήνης και τα επακόλουθά της θα σας αναστατώσουν αρκετά τις μέρες αυτές. Με επίκεντρο το μέσο της εβδομάδας η εργασία θα σας καταπιέσει ή θα πρέπει να αποδειχτείτε ηρωικοί στις απαιτήσεις που θα προβάλει από εσάς. Προσπαθήστε να κινηθείτε με οδηγό το ένστικτο, υπερασπίστε τα σημεία εκείνα που χρειάζονται την υποστήριξη σας, αλλά μην παρασύρεστε από τις πιέσεις των δικών σας με αποτέλεσμα να χάνετε χρόνο από τις άλλες αναγκαίες δραστηριότητες σας.

Λέων

Η έκλειψη Σελήνης της Κυριακής αναστατώνει αρκετά την συναισθηματική και την υλική σας ασφάλεια. Ο παράγοντας της τύχης δεν θα λείψει αλλά η παραμονή του Άρη στο Ζυγό εγκυμονεί έκτακτους οικονομικούς κινδύνους τους οποίους πρέπει να αποφύγετε. Το στενό περιβάλλον είναι το εύφλεκτο σημείο. Οι πιο φιλόδοξοι έχετε την ευκαιρία να καταστρώσετε τα σχέδια σας και να καταλήξετε σε συμφέρουσες συμφωνίες με τους συνεργάτες σας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αγχωθείτε με τα πρακτικά αλλά μην βιάζεστε να απογοητευτείτε.

Παρθένος

Η περίοδος των γενεθλίων σας αλλά και το φαινόμενο της έκλειψης Σελήνης της Κυριακής στον άξονά σας, θα σας επηρεάσει άμεσα και θα φέρει ένα κύμα γεγονότων δίνοντας έμφαση τόσο σε προσωπικές σας υποθέσεις όσο και στην αισθηματική σας ζωή. Θα πρέπει να αποδειχτείτε ισορροπιστές καταστάσεων και αρκετά καλοί διπλωμάτες. Στα ερωτικά σας παρουσιάζεστε αρκετά τυχεροί. Αποφύγετε την κριτική στην κοινωνική σας ζωή και μην κάνετε κατάχρηση της ανοχής κάποιων ανθρώπων. Προσέχετε όταν οδηγείτε και όταν διαχειρίζεστε χρήματα.

Ζυγός

Την εβδομάδα αυτή θα νιώσετε αναστατωμένοι χωρίς να ξέρετε την αιτία πολλές φορές. Ο Άρης στο ζώδιό σας συνεχίζει να τραυματίζει την οικονομική σας κατάσταση αλλά η Αφροδίτη στον Λέοντα εστιάζει την προσοχή σας στα αισθηματικά και προσωπικά ζητήματα. Ο Ερμής σας προειδοποιεί να δώσετε την πρέπουσα προσοχή στην εργασία και στις εκεί υποχρεώσεις σας. Πλησιάστε εκείνους που συνεννοούνται μαζί σας και σας καταλαβαίνουν. Μην αμελείτε την αισθηματική σας ζωή καθώς υπάρχει ένας άνθρωπος που σας αγαπά και σας περιμένει. Μην βιάζεστε να βρείτε λύσεις σε ζητήματα που σας αγχώνουν καθώς επηρεάζεστε και από την σεληνιακή έκλειψη της Κυριακής.

Σκορπιός

Οι μέρες είναι έντονες και μεταρρυθμιστικές. Η έκλειψη Σελήνης όμως της Κυριακής σας αναγκάζει να βρείτε λύσεις σε νευραλγικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι μια περιπλοκή που υπάρχει τελευταία στα επαγγελματικά σας. Επιστρατεύστε τον δυναμισμό σας και βάλτε τα πράγματα στη σωστή τους θέση, ακόμα και αν αυτή η κίνηση θα έχει κάποιο κόστος συναισθηματικό ή οικονομικό. Αποφύγετε τις αντιπαραθέσεις και μην ξεχνάτε ότι ο Άρης δεν έφυγε ακόμα από το ζώδιο σας. Λειτουργήστε με βάση τις ασφαλιστικές σας δικλείδες προς κάθε κατεύθυνση. Βρείτε έξυπνες εκτονώσεις μέσα από την κοινωνική σας ζωή.

Τοξότης

Το στενό περιβάλλον συνεχίζει να σας απασχολεί και αυτή την εβδομάδα και εσείς συχνά βρίσκεστε παγιδευμένοι σε καταστάσεις από τις οποίες δεν είναι εύκολο να απεγκλωβιστείτε. Υπάρχει αρκετή καθυστέρηση στην ανταπόκριση των άλλων προς εσάς και υπάρχει και ένα έκτακτο πρόβλημα στα οικονομικά σας, ιδιαίτερα με την έκλειψη Σελήνης της Κυριακής. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας με αναταραχές και αντιξοότητες τις οποίες όμως το μεγαλύτερο ποσοστό μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Δεν θα σας λείψει η τύχη όταν τη χρειαστείτε όπως και η περιστασιακή εύνοια στα ερωτικά σας.

Αιγόκερως

Η εποχή είναι προκλητική αρκετά σε θέματα οικονομικά και επαγγελματικά καθώς το κλίμα παραμένει μεταβλητό και εσείς έχετε την υποχρέωση να αναπροσαρμόζετε συνεχώς τα σχέδια και τα προγράμματα σας. Όσοι σας αφορούν δεν είναι τόσο συνεργάσιμοι όσο θα θέλατε και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει προς το παρόν. Τουλάχιστον από δικής σας πλευράς, φροντίστε να είστε συνεπείς στις επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις και μην λέτε ούτε να κάνετε τίποτα χωρίς σοβαρή σκέψη. Αποδεχτείτε το χαρακτήρα των άλλων και κατανοήστε τις προθέσεις τους.

Υδροχόος

Η εβδομάδα της έκλειψης Σελήνης θα σας δώσει την δυνατότητα να δείτε σωστά αρκετά συγκεχυμένα πράγματα και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε επιτυχώς τις δυσκολίες ή τις αντιξοότητες μέχρι να κλείσει τον κύκλο του. Ο Ερμής προκαλεί οικογενειακά άγχη και άλλες φορές έξοδα στα οικονομικά σας. Κρατηθείτε ψύχραιμοι στην επιθετικότητα κάποιου δικού σας ανθρώπου και μην δίνετε διαστάσεις σε τυχόν αντιθέσεις. Ακόμα και αν χρειαστεί να ξεπεράσετε τα όρια της υπομονής σας. Αισθηματικά ενδιαφέροντα και προβλήματα, καθώς τα μεν θα εναλλάσσονται με τα δε, θα σας απασχολούν έντονα σε καθημερινή βάση.

Ιχθείς

Ο μήνας αυτός είναι έντονος και σας επιστρατεύει κάθε τόσο σε μια νέα επαγγελματική υποχρέωση. Πολλά από αυτά που συμβαίνουν τώρα στην προσωπική και την κοινωνική σας ζωή θα κριθούν από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα τα οποία τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί εξ αιτίας και της έκλειψης Σελήνης στον άξονά σας. Μην βιάζεστε να επισπεύσετε μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας, θα έρθουν από μόνες τους. Όσο και αν αρκετές φορές τα νεύρα σας, σας προδίδουν, ο καλύτερος δρόμος είναι η υπομονή με τους άλλους και η επιμονή στους στόχους σας. Υπερασπίστε τον αντικείμενο της εργασίας σας, ακόμα και όταν δεν το νιώθετε πολύ.

