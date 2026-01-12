Διαδηλωτές στο νεκροτομείο Behesht-Zahra, 20 χιλιόμετρα νότια του κέντρου της Τεχεράνη φώναζαν «Θάνατος στον Χαμενεΐ, ενώ μετέφεραν ένα φέρετρο.

Συνήθως, σε αυτές τις τελετές ακούγεται «Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Αλλάχ», αλλά τώρα ακούστηκαν συνθήματα κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν «πολύ σκληρές επιλογές» για να παρέμβουν στο Ιράν εν μέσω της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Τα πιθανά επόμενα βήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αντικυβερνητικών κέντρων στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη επίθεσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών χώρων, την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στο καθεστώς, καθώς και στρατιωτικές επιθέσεις, ανέφερε η Wall Street Journal. Οι σύμβουλοι του Τραμπ πρόκειται να τον ενημερώσουν την Τρίτη για το σενάριο πιθανής παρέμβασης.

Οι επιλογές που παρουσιάζονται στον Τραμπ κυμαίνονται από στοχευμένες επιθέσεις εντός του Ιράν έως κυβερνοεπιθέσεις, ανέφερε επίσης το Politico, επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο που γνωρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις.

Μήνυμα Χαμενεΐ, έτοιμοι για πόλεμο λέει ο Αραγτσί

Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λάθος υπολογισμούς όσον αφορά το Ιράν δηλώνει στον γαλλόφωνο λογαριασμό του στο X o ανώτατος ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων με εκατοντάδες, ενώ υπάρχουν και αναφορές για χιλιάδες, νεκρούς.

«Οι εχθροί μας δεν γνωρίζουν το Ιράν. Στο παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν λόγω κακού σχεδιασμού. Και σήμερα, οι λανθασμένοι ελιγμοί τους θα οδηγήσουν στην πτώση τους» ανέφερε νωρίτερα.

Η κατάσταση στο Ιράν "βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο" έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες » για να στοχοποιούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», σχολίασε ο ίδιος.

«Θάνατος στην Αμερική»

Διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος πραγματοποιούνται στο Ιράν, στη σκιά των πολύνεκρων ταραχών και της βίαιας αναστολής από την Τεχεράνη.

Τα κυβερνητικά ΜΜΕ, όπως το κρατικό πρακτορείο Fars, παρουσιάζουν εκτεταμένα πλάνα διαδηλώσεων υπέρ του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, τόσο από την ιρανική πρωτεύουσα όσο και από άλλες ιρανικές πόλεις. Η αυθεντικότητα των πλάνων δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε σε αντιδιαδηλώσεις μετά από ημέρες διαμαρτυριών που αμφισβήτησαν την κυριαρχία του 86χρονου Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που φέρεται να προέρχονται από τις πορείες και έδειξε συνθήματα από το πλήθος, το οποίο φώναζε «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ».

Με αυστηρές τιμωρίες απειλεί τους διαδηλωτές το Ιράν

Ο επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης ενέτεινε τις απειλές για «άμεση και αυστηρή» τιμωρία όσων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, προειδοποιώντας τα δικαστήρια να μην δείξουν επιείκεια σε όσους αποκαλεί «ταραξίες», σύμφωνα με το BBC.

Σε συνάντηση με ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς σήμερα το πρωί, ο Γκολάμχοσέιν Μοχσένι-Ετζέι προέτρεψε τους εισαγγελείς να συνεργαστούν στενά με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιωθούν «όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Ο επικεφαλής της δικαιοσύνης κατηγορεί εκ νέου τους διαδηλωτές ότι υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τις οποίες περιγράφει ως «τους κύριους υπεύθυνους για αυτές τις βίαιες και τρομοκρατικές ενέργειες».

Κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν πριν από λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες με τους καταστηματάρχες - που συχνά αποκαλούνται η ραχοκοκαλιά της υποστήριξης για την Ισλαμική Δημοκρατία - στην Τεχεράνη να είναι εξοργισμένοι με την κατάρρευση του νομίσματος.

Στη συνέχεια, οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν στους φοιτητές και οι διαμαρτυρίες στους δρόμους σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα.

Με βάση τα βίντεο, αυτές είναι οι μεγαλύτερες διαμαρτυρίες που έχουν σημειωθεί από το 2022, και η οργή δεν αφορά μόνο οικονομικά ζητήματα. Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα κατά ολόκληρης της κληρικής ηγεσίας και του ανώτατου ηγέτη.

Το Ιράν αντιμετωπίζει μια σειρά από πρόσφατα προβλήματα - οικονομική κρίση, πολιτική καταστολή, κοινωνικές αναταραχές και διεθνείς εντάσεις λόγω του πυρηνικού και βαλλιστικού πυραυλικού του προγράμματος.

Η ηγεσία καταστέλλει τις διαδηλώσεις εδώ και χρόνια. Οι δυνάμεις ασφαλείας είναι συχνά έτοιμες να δράσουν και οι αρχές μπορούν να κλείσουν γρήγορα τράπεζες, σχολεία και δημόσιους φορείς, ενώ ελέγχουν αυστηρά την αφήγηση των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Οι αξιωματούχοι κατηγορούν όλο και περισσότερο όσους θεωρούνται ξένοι εχθροί - ειδικά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ - καθώς προσπαθούν να περιορίσουν τις αναταραχές.

Με τη διακοπή του διαδικτύου, οι περισσότερες πληροφορίες που προέρχονται από το Ιράν αυτή τη στιγμή προέρχονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και τους αξιωματούχους, σημειώνει το BBC.

Περισσότεροι από 500 νεκροί

Ένας διαιτητής ποδοσφαίρου και μία φοιτήτρια είναι μεταξύ των περισσοτέρων από 500 ανθρώπους που φέρεται να σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο προπονητής Amir Mohammad Koohkan, 26 ετών, πυροβολήθηκε από τις δυνάμεις καταστολής στις 3 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Neyriz, όπως είπε ο φίλος του στο BBC Persian.

«Όλοι τον γνώριζαν για την καλοσύνη του», είπαν, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του πενθεί και «είναι θυμωμένη επειδή σκοτώθηκε από το καθεστώς».

Πέντε ημέρες αργότερα, η φοιτήτρια Rubina Aminian, 23 ετών, πυροβολήθηκε από πίσω κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Τεχεράνη, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Αγωνιζόταν για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά», είπε ο θείος της στο CNN.

Πηγή: skai.gr

