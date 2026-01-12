Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ συζητούν και εργάζονται για τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν ώστε να διατηρήσουν συλλογικά την Αρκτική ασφαλή, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Η Συμμαχία έχει ήδη συζητήσει στο παρελθόν πώς θα συνεργαστεί ώστε να διασφαλίσει ότι η Αρκτική θα παραμείνει ασφαλής, σημείωσε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

«Αυτή τη στιγμή συζητάμε το επόμενο βήμα: πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε μια πρακτική συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε ο Ρούτε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ακόμη ότι όλοι οι σύμμαχοι συμφωνούν για τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής και ότι η περιοχή αποτελεί προτεραιότητα.

Αναφερόμενος στην Αμερικανό πρόεδρο, ο Ρούτε σημείωσε: «Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει το σωστό για το ΝΑΤΟ».





