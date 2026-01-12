Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επέμβαση στο Ιράν, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς πνίγει στο αίμα τις διαδηλώσεις, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί και την πρόσβαση στο διαδίκτυο να έχει διακοπεί.



Τα πιθανά επόμενα βήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αντικυβερνητικών κέντρων στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών χώρων, την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στο καθεστώς, καθώς και στρατιωτικές επιθέσεις, ανέφερε η Wall Street Journal. Οι βοηθοί του Τραμπ πρόκειται να τον ενημερώσουν την Τρίτη για το σενάριο πιθανής παρέμβασης.



Οι επιλογές που παρουσιάζονται στον Τραμπ κυμαίνονται από στοχευμένες επιθέσεις εντός του Ιράν έως κυβερνοεπιθέσεις, ανέφερε επίσης το Politico, επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο που γνωρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις.



«Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι πρέπει να δράσουν για την προστασία του προσωπικού ή των περιουσιακών στοιχείων ή για την προστασία των ενεργειακών ροών, τότε διαθέτουν μια σειρά από εργαλεία, από κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές, έως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραυλικές επιθέσεις από αέρος και θαλάσσης», δήλωσε ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής στην BCA Research.



Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να επιτεθούν σε πυρηνικές ή στρατιωτικές υποδομές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις για να μειώσουν τις ικανότητες του καθεστώτος και να «αποτρέψουν το καθεστώς από ανατρεπτικές ενέργειες», πρόσθεσε ο Γκέρτκεν.



Η αναταραχή στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω των υψηλών τιμών και της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος, έχει ενταθεί και μετεξελιχθεί σε ευρύτερες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που απειλούν το ισλαμικό καθεστώς, σχολιάζει το CNBC.



Η Τεχεράνη ενέτεινε το Σαββατοκύριακο την καταστολή, με περισσότερους από 500 νεκρούς, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Human Rights Activists. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε παρέμβασης, με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν την Κυριακή να τους κατηγορεί ότι τροφοδοτούν τις αναταραχές.



«Το Ιράν είναι πολύ πιο ικανό να αντιδράσει κατά των ΗΠΑ, ειδικά επιτιθέμενο σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο Γκέρτκεν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν ήταν απαραίτητα πρόθυμη να καταστρέψει το καθεστώς», εκτός αν (η κατάσταση)επιδεινωθεί «τόσο σημαντικά που οι ΗΠΑ να διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να χάσουν την ευκαιρία να παρέμβουν για να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος».

«Στο στόχαστρο του Τραμπ»

Το εγχειρίδιο στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ συχνά «αλλάζει μέρα με τη μέρα», αλλά οι απειλές του εξακολουθούν να έχουν βαρύτητα, καθώς το Ιράν βρίσκεται εδώ και καιρό στην ατζέντα του, και οι αναταραχές εξελίσσονται στην «βαθιά και πιο εκτεταμένη διαμαρτυρία» εδώ και χρόνια που το καθεστώς δεν έχει θέσει υπό έλεγχο, δήλωσε ο Νταν Γέργκιν, αντιπρόεδρος της S&P Global, στο «Access Middle East» του CNBC.



Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ανοιχτά τους Ιρανούς διαδηλωτές και έχει δημοσιεύσει το ενδιαφέρον του να παρέμβει αρκετές φορές στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα έρθουν να «σώσουν» τους Ιρανούς εάν οι αρχές εκεί συνεχίσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές. «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!» δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.



«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε μερικές πολύ ισχυρές επιλογές», προειδοποίησε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή στο Air Force One, καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από το σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. «Θα λάβουμε μια απόφαση».



Ο Τραμπ εξετάζει επίσης «μη κινητικά μέτρα» (άμεση χρήση ενεργής στρατιωτικής βίας), συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων και των μυστικών ενεργειών, σύμφωνα με το Politico, σημειώνοντας ότι δεν αναμενόταν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να στείλει αμερικανικές δυνάμεις στη χώρα και δεν έχει υπάρξει σημαντική μετακίνηση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων.



Οι ΗΠΑ προωθούν την αποκατάσταση των διαδικτυακών επικοινωνιών στο Ιράν, καθώς οι ηγέτες του έχουν διακόψει τις υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας στη χώρα. «Μπορεί να θέσουμε σε λειτουργία το διαδίκτυο, αν αυτό είναι δυνατό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Μπορεί να μιλήσω με τον Ίλον Μασκ. Θα τον καλέσω μόλις τελειώσω μαζί σας». Το Ιράν φέρεται να έχει μπλοκάρει το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Μασκ κατά τη διάρκεια των τελευταίων μαζικών διαμαρτυριών.

Το δίλημμα

Ακόμα κι αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάσει το ενδεχόμενο μιας «συμβολικής» κινητικής επίθεσης, αυτή θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια «πολύ ευρύτερη κλιμάκωση», προειδοποίησε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας.



«Το δίλημμα βρίσκεται στο αποκορύφωμά του: μια ισχυρή επίθεση θα μπορούσε ενδεχομένως να υπονομεύσει τις προσπάθειες καταστολής του καθεστώτος, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συσπείρωση εντός του καθεστώτος και σε μια ευρύτερη κλιμάκωση», επισήμανε ο Κιτρινόβιτς.



«Δεδομένης της απουσίας ηγεσίας στην αντιπολίτευση, μια τέτοια επίθεση μπορεί να επιτύχει επιχειρησιακή επιτυχία, αλλά όχι στρατηγική», πρόσθεσε.



Δεν φαίνεται ουσιαστική διάσπαση εντός του ιρανικού καθεστώτος καθώς προσπαθεί να καταστείλει εβδομάδες διαμαρτυριών, δήλωσε από πλευράς του στο CNN ένας Ιρανός εμπειρογνώμονας, προσθέτοντας ότι ακόμη και ο στρατός έχει επέμβει στις αναταραχές αυτή τη φορά.



«Δεν βλέπουμε, για παράδειγμα, λιποταξίες, κάτι που θα είχε μια σημασία. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε κάποια πράγματα να πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση», δήλωσε ο Τριτά Περσί, εκτελεστική αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Quincy για Υπεύθυνη Πολιτική, στην εκπομπή Polo Sandoval του CNN την Κυριακή το βράδυ.



Ο Περσί είπε ότι ο αρχηγός του ιρανικού στρατού απείλησε με εμπλοκή στις διαμαρτυρίες, «κάτι που είναι πολύ ασυνήθιστο επειδή ο παραδοσιακός στρατός του Ιράν μένει έξω από αυτά τα πράγματα».



Η αναταραχή έρχεται καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία γίνεται ολοένα και πιο ευάλωτη, με τους ηγέτες να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες εσωτερικές και εγχώριες πιέσεις και έναν πληθυσμό που οργίζεται όλο και περισσότερο λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης. Το επίσημο νόμισμά της, το ριάλ, έχει χάσει το ήμισυ της αξίας του τον τελευταίο χρόνο, βυθιζόμενο σε ιστορικά χαμηλά περίπου 1 εκατομμυρίου ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ.



«Αυτές οι διαμαρτυρίες, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα βλάψουν περαιτέρω την ήδη διαταραγμένη νομιμότητα ενός κρατικού συστήματος που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Chatham House.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.