Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, που θεωρείται ο «εκλεκτός» του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν συμμετείχε σε συζητήσεις με το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την έρευνα σε βάρος του προέδρου της Fed.

Ο Χάσετ πρόσθεσε ακόμη ότι δεν γνωρίζει αν ο πρόεδρος Τραμπ έχει εγκρίνει την έρευνα.

«Δεν έχω εμπλακεί σε συζητήσεις με το υπουργείο Δικαιοσύνης για αυτό. Δεν μίλησα με το υπουργείο Δικαιοσύνης πριν επικοινωνήσουν με τον Τζέι, οπότε δεν έχω κάτι να προσθέσω, πέρα από το ότι σέβομαι την ανεξαρτησία της Fed και την ανεξαρτησία του υπουργείου Δικαιοσύνης, και θα δούμε πώς θα πάει», δήλωσε ο Χάσετ στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC.

Αργότερα, όταν ρωτήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο αν γνωρίζει εάν ο Τραμπ είχε εγκρίνει την έρευνα, ο Χάσετ απάντησε: «Δεν γνωρίζω».

Σε βίντεο-δήλωση με αιχμηρή διατύπωση την Κυριακή, ο Πάουελ χαρακτήρισε την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης «πρόφαση» για να αποκτήσει περισσότερη επιρροή στις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, τα οποία ο Τραμπ θέλει να μειωθούν δραστικά.

Ωστόσο, ο Χάσετ -που θεωρείται πιθανή επιλογή του Τραμπ για να αντικαταστήσει τον Πάουελ- αμφισβήτησε την κατάθεση του Πάουελ στο Κογκρέσο σχετικά με την κατασκευή του νέου κτιρίου της Fed, που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα κτίριο που παρουσιάζει, ας πούμε, δραματικές υπερβάσεις κόστους και σχέδια για τα κτίρια που φαίνονται ασύμβατα με όσα κατέθεσε, αλλά και πάλι, δεν είμαι άνθρωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για τον Τζέι», τόνισε ο Χάσετ στο “Squawk Box”.

Αργότερα ο Χάσετ δήλωσε ότι θα στήριζε την έρευνα αν ήταν επικεφαλής της Fed, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «φαίνεται πως το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποφασίσει ότι θέλει να δει τι συμβαίνει με αυτό το κτίριο που είναι δραματικά ακριβότερο από οποιοδήποτε κτίριο στην ιστορία της Ουάσιγκτον».

«Και αν ήμουν πρόεδρος της Fed, θα ήθελα να το κάνουν», πρόσθεσε.



