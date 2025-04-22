Συνάντηση έχουν αυτή την ώρα οι καρδινάλιοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρώμη προκειμένου να προγραμματίσουν την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Όλοι όσοι ανήκουν στο παγκόσμιο Κολέγιο των Καρδιναλίων μπορούν να έρθουν στη Ρώμη και να παρακολουθήσουν τις καθημερινές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Αποστολικό Σύνταγμα, το «Universi Dominici Gregis».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης αναμένεται να αποφασίσουν μια σειρά από θέματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Αρχικά, θα συζητήσουν πότε η σορός του Πάπα θα μεταφερθεί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου πριν από την ταφή, ώστε το κοινό να αποτίσει τα σέβη του. Το Βατικανό είχε δηλώσει νωρίτερα τη Δευτέρα ότι η μεταφορά της σορού θα μπορούσε να γίνει το πρωί της Τετάρτης.

Επιπλέον, θα καθορίσουν την ημερομηνία και την ώρα της κηδείας – η οποία θα πρέπει να γίνει «μεταξύ της τέταρτης και έκτης ημέρας μετά τον θάνατο».

Σήμερα το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο του πάπα Φραγκίσκου μέσα στο φέρετρο από τη χθεσινοβραδινή ιεροτελεστία της πιστοποίησης του θανάτου που έλαβε χώρα στο παρεκκλήσι της Κάζα Σάντα Μάρτα στο Βατικανό.

Σύμφωνα με το Vatican News «κατά τη διάρκεια της ιεροτελεστίας, η διακήρυξη του θανάτου διαβάστηκε δυνατά. Η πράξη επικυρώθηκε από τον καρδινάλιο Φάρελ και η τελετή διήρκεσε λίγο λιγότερο από μία ώρα».

Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου ακολουθείται από εννέα μέρες πένθους, που είναι γνωστές ως Novendiale, με την κηδεία και την ταφή να γίνονται συνήθως μεταξύ της τέταρτης και της έκτης ημέρας μετά το θάνατό του.

Ένα ακόμα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί είναι πού θα μείνουν οι 135 καρδινάλιοι που θα ταξιδέψουν στο Βατικανό για να λάβουν μέρος στο κονκλάβιο. Συνήθως, όσο διαρκεί το κονκλάβιο, οι καρδινάλιοι μένουν όλοι στο Casa Santa Marta.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου σφραγίστηκε το διαμέρισμά του στο Casa Santa Marta, όπου επέλεξε να ζήσει κατά τη διάρκεια του παπισμού του.

Το Casa Santa Marta είναι ένα πενταώροφο κτίριο που χρησιμοποιείται ως ξενώνας και έχει 106 σουίτες, 22 μονόκλινα δωμάτια και ένα κρατικό διαμέρισμα. Ο Πάπας Φραγκίσκος έζησε στη σουίτα 201 κατά τη διάρκεια του παπισμού του.

Επιπλέον, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι καρδινάλιοι να αποφασίσουν ποιοι δύο εκκλησιαστικοί θα παρουσιάσουν ένα εκτενές έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά ποια προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Καθολική Εκκλησία και ποιες σκέψεις πρέπει να ληφθούν κατά την επιλογή του επόμενου Πάπα.

Θέμα προς συζήτηση είναι και τα έξοδα της κηδείας ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαβάσουν οποιοδήποτε έγγραφο άφησε πίσω του ο Πάπας Φραγκίσκος για τους καρδιναλίους.

Τέλος, μια απόφαση που θα πρέπει να παρθεί είναι πότε θα πραγματοποιηθεί το κονκλάβιο – συνήθως ξεκινάει περίπου 15-20 ημέρες μετά το θάνατο του ποντίφικα.

Σημειώνεται επίσης ότι οι καρδινάλιοι θα περπατούν κάθε μέρα κατά μήκος της Via delle Fondamenta μέχρι την Καπέλα Σιξτίνα, όπου γίνεται το κονκλάβιο μέχρι να επιλέξουν νέο Πάπα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι συνομιλίες με ξένους απαγορεύονται.

Πηγή: skai.gr

