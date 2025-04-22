Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες τη νύχτα ότι θα πάει στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου,ο οποίος πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα, από εγκεφαλικό επεισόδιο και μη αναστρέψιμη καρδιακή ανεπάρκεια.

«Η Μελάνια και εγώ θα πάμε στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, στη Ρώμη» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η κηδεία του πάπα Φραγκίσκου σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανό να τελεστεί το Σάββατο.

Την ίδια ώρα, μεσίστια κυματίζει η αμερικανική σημαία στον Λευκό Οίκο, σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του λαοφιλούς 88χρονου ποντίφικα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, την Μελάνια και την κόρη τους Ιβάνκα, στο Βατικανό, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, τον Μάιο του 2017.

Η σορός του εκλιπόντα ποντίφικα αργά χθες βράδυ μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι του ξενώνα της Αγίας Μάρθας, όπου διέμενε. Το γραφείο και το διαμέρισμά του σφραγίστηκαν. Η ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος.

Πηγή: skai.gr

