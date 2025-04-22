Κοντίδης στον ΣΚΑΪ: Ο Πάπας Φραγκίσκος ήθελε πάντα μια εκκλησία εξωστρεφή - Ελπίζω να μείνει το αποτύπωμά του

Για τον Πάπα Φραγκίσκο και το μεγάλο έργο που αφήνει πίσω του, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, Θεόδωρος Κοντίδης.

Όπως ανέφερε αρχικά «υπάρχει μεγάλη συγκίνηση και στην Καθολική Εκκλησία και πέραν αυτής. Γνωρίζαμε πως η υγεία του δεν ήταν καλή αλλά ήταν λίγο απρόοπτος ο θάνατος, δεν τον βλέπαμε τόσο σύντομα. Δεν τηρούσε τις εντολές των γιατρών, ήθελε να είναι κοντά στον κόσμο».

Μιλώντας για τα χαρίσματα του Πάπα Φραγκίσκου και το έργο που αφήνει πίσω του, ο κ. Κοντίδης περιγράφει:

«Ήταν ένας άνθρωπος που είχε το χάρισμα να πλησιάζει και να είναι κοντά στους ανθρώπους. Πολύ ίσως το θέλουν αλλά ο ίδιος είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Ήθελε πάντα μια εκκλησία εξωστρεφή, κοντά στον κόσμο και κοντά στα προβλήματα του κόσμου. Μιλούσε για τις περιφέρειες, τις περιφέρειες του κόσμου, τις κοινωνικές, τις οικονομικές, την φτώχεια, την προσφυγιά αλλά και τις πνευματικές. Οι άνθρωποι που είναι μακριά από την εκκλησία. Ήθελε να προσεγγίσει τους πάντες και να χτίσει γέφυρες και με άλλες θρησκείες και με άλλους ανθρώπους. Και μέσα στον χριστιανικό κόσμο εργάστηκε πάρα πολύ, είχε άριστες σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία, με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχαν αδελφικές σχέσεις και φάνηκε και στο μήνυμα του Πατριάρχη. Και αυτό είναι μια κληρονομιά που νομίζω πως θα μείνει».

«Ελπίζω πως θα μείνει το αποτύπωμά του. Βέβαια ο καθένας έχει τα δικά του χαρίσματα και τις προτεραιότητες αλλά όλοι πιστεύουμε πως είναι ένας πλούτος και μια εικόνα του Πάπα που προσεγγίζει τους άλλους ανθρώπους, τους θεσμούς, τις χώρες, τις θρησκείες, το ισλάμ, του Εβραίους, πρέπει να μείνει», επισήμανε.

Όπως σημειώνει: «Υπήρχαν και κινήματα και χώροι μέσα στην Καθολική Εκκλησία που δεν ήθελαν αυτή τη στάση, ήθελαν μια εργασία ανόρθωσης των πραγμάτων εντός της καθολικής εκκλησίας και αυτή η εξωστρέφεια δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη ορισμένων ανθρώπων, οπότε θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.

Πολύ συχνά οι απόψεις του, και καμιά φορά η οξύτητα ήταν εναντίον της κοσμικότητας εντός της εκκλησίας, δηλαδή των κοσμικών φιλοδοξιών και αυτό ήταν κάτι που τον ενοχλούσε πολύ. Προσπαθούσε πάντα να το αποφύγει και καλούσε και τους άλλους συνεργάτες του να μην έχουν αυτή τη φιλοδοξία για τη δόξα και την προβολή. Ο ίδιος το εφάρμοσε με τρόπο παραδειγματικό».

Για το κοινό Πάσχα Ορθόδοξων και Καθολικών, είπε πως «πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια προσέγγισης σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ ωραίο οι χριστιανοί να γιορτάζουν μαζί το Πάσχα. Είναι μια εικόνα ενότητας, όπως έγινε φέτος. Μακάρι αυτό να μπορέσουμε να το πετύχουμε σε μια μόνιμη βάση».

Για το τι ακολουθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφερε πως «η κηδεία είναι μια μεγάλη διοργάνωση γιατί θα υπάρχουν πολλοί επίσημοι και εκκλησιαστικοί και πολιτικοί ηγέτες και πολύς κόσμος και αυτό θέλει μεγάλη προετοιμασία. Παράλληλα, συναντιέται το σώμα των 130 περίπου καρδιναλίων. Αυτοί θα έχουν περίπου μια εβδομάδα συζητήσεων και επαφών για να θέσουν τις προτεραιότητες και μετά απομονώνονται και μπαίνει σε λειτουργία η διαδικασία της εκλογής. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, η εκλογή κρατάει μια εβδομάδα περίπου».

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας μίλησε και για την τελευταία επιθυμία του Πάπα Φραγκίσκου: «Ο ίδιος θέλησε να ταφεί όχι στην κρύπτη του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό αλλά έξω, στην εκκλησία της Παναγίας της Μείζονος (Σάντα Μαρία Ματζόρε), που είχε ιδιαίτερη ευλάβεια και σε κάθε ταξίδι άρχισε και τελείωνε σε μια επίσκεψη σε αυτή την εκκλησία».

Πηγή: skai.gr

