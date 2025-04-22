Όταν ο κόσμος έμαθε για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου το πρωί της Δευτέρας, ένας Ιρλανδοαμερικανός καρδινάλιος, ελάχιστα γνωστός στον ευρύτερο κόσμο, ήταν αυτός που έκανε γνωστή την είδηση.

Αφού ανακοίνωσε ότι ο Πάπας «επέστρεψε στο σπίτι του Πατέρα», ο Ιρλανδοαμερικανός καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ ανέλαβε έναν από τους μεγαλύτερους ρόλους του μέχρι τώρα: τον «Καμερλένγκο», ή το πρόσωπο που διοικεί το Βατικανό μετά τον θάνατο ή την παραίτηση ενός Πάπα μέχρι και την εκλογή του επόμενου ποντίφικα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος όρισε τον καρδινάλιο για τη θέση αυτή το 2019 και αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στις αιωνόβιες τελετές μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Ποιος είναι ο Κέβιν Φάρελ

Γεννημένος το 1947 στο Δουβλίνο, ο Φάρελ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα στην Ισπανία και στο Ποντιφικό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο της Ρώμης, σύμφωνα με το Βατικανό.

Έλαβε ρόλους σε εκκλησίες σε όλο τον κόσμο, υπηρετώντας ως ιερέας στο Πανεπιστήμιο του Μοντερέι στο Μεξικό καθώς και σε μια ενορία στην Bethesda του Μέριλαντ.

Συνολικά, ο 77χρονος πέρασε περισσότερα από 30 χρόνια δουλεύοντας για εκκλησίες στις ΗΠΑ.

Ο Φάρελ διορίστηκε Επίσκοπος του Ντάλας το 2007 έως ότου ο Πάπας Φραγκίσκος του ζήτησε το 2016 να υπηρετήσει ως ηγέτης του νέου τμήματος του Βατικανού υπεύθυνου για την ποιμαντική φροντίδα των οικογενειών, αναβαθμίζοντάς τον στον βαθμό του καρδινάλιου.

Μερικά χρόνια αφότου τον ονόμασε ως καμερλένγκο, το 2023, ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε τον Φάρελ ως πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Πόλης του Βατικανού. Διορίστηκε επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Εμπιστευτικών Θεμάτων.

Πώς επιλέγεται ο επόμενος Πάπας

Ως καμερλένγκο, ο καρδινάλιος Φάρελ θα αναλάβει τις διαδικασίες για το κονκλάβιο, τη διαδικασία μέσω της οποίας επιλέγεται ο επόμενος ποντίφικας.

Τεχνικά, ένας καμερλένγκο μπορεί να γίνει πάπας, όπως έχει συμβεί δύο φορές στην ιστορία: ο Τζιοακίνο Πέτσι (Πάπας Λέων ΧΙΙΙ) το 1878 και ο Ευγένιος Πατσέλι (Πάπας Πίος ΧΙΙ) το 1939.

Ο καρδινάλιος θα είναι εκείνος επίσης που θα θέσει το σώμα του Πάπα Φραγκίσκου στο φέρετρο. Μετά από αυτό, ο καρδινάλιος αναμένεται να οδηγήσει μια πομπή μεταφέροντας τη σορό του πάπα από το παρεκκλήσι του Domus Santa Marta στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.