Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι στέλνει στο Ισραήλ ένα αντιπυραυλικό σύστημα μεγάλου υψόμετρου που λειτουργεί από στρατεύματα των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Terminal High-Altitude Area Defense (Thaad) θα ενισχύσει την ισραηλινή αεράμυνα μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπως μεταδίδει το BBC News.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι προορίζεται για «να υπερασπιστεί το Ισραήλ», το οποίο αναμένεται να απαντήσει στο ιρανικό χτύπημα με περισσότερους από 180 βαλλιστικούς πυραύλους που έπληξαν το Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Τι σηματοδοτεί επιχειρησιακά

Η αποστολή του THAAD στο Ισραήλ έχει μπει στο επίκεντρο της προσοχής καθώς προβλέπει και την τοποθέτηση Αμερικανών στρατιωτών σε ισραηλινό έδαφος.

Στο Ισραήλ υπάρχει ήδη ένας μικρός αριθμός αμερικανικών δυνάμεων, αλλά αυτή η νέα ανάπτυξη περίπου 100 στρατιωτών είναι σημαντική, καθώς σηματοδοτεί περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ στον περιφερειακό πόλεμο.

Τι σημαίνει όμως για την αποτελεσματικότητα της πυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, καθώς η κρίση μεγαλώνει;

Το Ισραήλ δεν έχει δώσει την απάντησή του στην επίθεση του Ιράν, η οποία θα είναι «θανατηφόρα, ακριβής και πάνω απ' όλα, αιφνιαδιαστική» σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Η Τεχεράνη επιτέθηκε στο Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Δεν είναι ακόμα σαφές εάν η ανάπτυξη του Thaad αποτελεί μέρος του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ για τη γεφύρωση των κενών που εντοπίστηκαν στην αεροπορική άμυνα του Ισραήλ ή αν υποδηλώνει αυξανόμενες ανησυχίες της Ουάσιγκτον για ένα πιο ισχυρό ισραηλινό χτύπημα στο Ιράν.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει αντιταχθεί σε οποιαδήποτε επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς και στις υποδομές πετρελαίου ή ενέργειας του, εν μέσω φόβων ότι θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή σύγκρουση και θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εκλογές στις 5 Νοεμβρίου.

Όποιο και αν είναι το υπόβαθρο της απόφασης, σηματοδοτεί την περαιτέρω ανάγκη του Ισραήλ για αμυντική βοήθεια από τις ΗΠΑ ενώ ο πόλεμος διευρύνεται πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Βαλλιστικοί πύραυλοι όπως ο Fattah-1 που χρησιμοποίησε το Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα εκτοξεύονται προς τα πάνω, αλλάζουν τροχιά και κατεβαίνουν προς τον στόχο τους. Ένα από τα στρατιωτικά τους πλεονεκτήματα είναι η τεράστια ταχύτητά τους σε σύγκριση με πυραύλους κρουζ ή τα drones.

Το σύστημα Thaad είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό κατά των βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή Lockheed Martin, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή όπλων στις ΗΠΑ.

Η Raytheon, μια άλλη αμερικανική εταιρεία όπλων, κατασκευάζει το προηγμένο ραντάρ της.

Πώς λειτουργεί - «Περιζήτητο»

Το σύστημα έχει έξι εκτοξευτές τοποθετημένους σε φορτηγό, με οκτώ αναχαιτιστές σε κάθε εκτοξευτή. Κοστίζει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια (766 εκατομμύρια λίρες) η μπαταρία και απαιτεί πλήρωμα περίπου 100 ατόμων για να τη λειτουργήσει.

Το σύστημα Thaad είναι περιζήτητο από την Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης ζητήσει το αντιπυραυλικό σύστημα σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση του Ισραήλ, στο πλαίσιο συμφωνίας που εκτροχιάστηκε σε μεγάλο βαθμό μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει ένα πολύ ισχυρό σύστημα αεράμυνας, που αναπτύχθηκε με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Arrow 2 και Arrow 3.

Αυτά πετούν με υπερηχητική ταχύτητα και μπορούν να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους στο διάστημα. Οι Ισραηλινοί σχεδιαστές του συστήματος δήλωσαν ότι ο Arrow «απέδωσε όπως αναμενόταν με 'υπέροχα' αποτελέσματα ενάντια στο ιρανικό χτύπημα.

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν την αμυντική επιχείρηση, πυροβολώντας αναχαιτιστικά από δύο αντιτορπιλικά στην ανατολική Μεσόγειο, παράλληλα με την υποστήριξη ορισμένων ευρωπαϊκών και αραβικών χωρών.

Η Ουάσιγκτον παρουσίασε το χτύπημα του Ιράν ως «αναποτελεσματικό».

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν ζημιές στη βάση Νεβατίμ της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία φιλοξενεί μαχητικά αεροσκάφη F-35, συμπεριλαμβανομένων κρατήρων σε διάδρομο προσγείωσης και τροχοδρόμησης.

Ο Decker Eveleth από το Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων (CNA) που εδρεύει στην Ουάσιγκτον είπε ότι οι εικόνες έδειχναν 32 σημεία πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών χτυπημάτων στην περιοχή των F-35.

«Κάποια F-35 ήταν πραγματικά τυχερά», δημοσίευσε ο κ. Eveleth στην πλατφόρμα X.

We counted! 32 impact points at Nevatim, with a small degree of clustering. They landed multiple hits in the area of F-35 hangers, with one possible direct hit, but not a lot of damage.

Takeaway: some F-35s got really lucky. https://t.co/n6deA10T7T — Decker Eveleth (@dex_eve) October 3, 2024

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ζημιά προκλήθηκε απευθείας από πυραύλους ή από σκάγια αναχαίτισης.

Υπήρξαν και άλλες άμεσες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ. Ένας πύραυλος φέρεται να ανατίναξε έναν κρατήρα βάθους 30 ποδιών (εννέα μέτρων) σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή κοντά στα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ, της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ.

Τι σηματοδοτεί πολιτικά

Πολιτικά, η ανακοίνωση για το Thaad ερμηνεύεται ως «ακλόνητη» υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στην άμυνα του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει περισσότερα από 50.000 τόνους όπλα στο Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Ωστόσο, υπογραμμίζει επίσης ορισμένες από τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον: πρώτα προσπαθεί να πιέσει το Ισραήλ και τους αντιπάλους του να μην κλιμακώσουν τον πόλεμο και προτρέπει για διπλωματία.

Όταν αυτό απέτυχε, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε τις αποφάσεις του Ισραήλ και κινήθηκε για να το θωρακίσει διπλωματικά και στρατιωτικά.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις ακολούθησαν τις δολοφονίες από το Ισραήλ του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ismail Haniyeh (διαπραγματευτή στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα), του Hassan Nasrallah στη Βηρυτό, των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βηρυτού και της χερσαίας εισβολής του στον Λίβανο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι μόνο η στρατιωτική πίεση και η υποβάθμιση των δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ θα εξασφαλίσουν ότι 60.000 Ισραηλινοί θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ.

Το Πεντάγωνο περιγράφει την ανάπτυξη του Thaad ως μέρος «των ευρύτερων προσαρμογών που έχει κάνει ο αμερικανικός στρατός τους τελευταίους μήνες» για να υποστηρίξει το Ισραήλ και να υπερασπιστεί το αμερικανικό προσωπικό από επιθέσεις από το Ιράν και ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Αναφέρει ότι το σύστημα Thaad αναπτύχθηκε στο νότιο Ισραήλ για μια άσκηση το 2019, την τελευταία και μοναδική φορά που ήταν γνωστό ότι ήταν εκεί.

Μια αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στο Ισραήλ εκτός ασκήσεων είναι εξαιρετικά σπάνια, δεδομένων των δυνατοτήτων του ίδιου του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araqchi, προειδοποίησε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θέτουν τις ζωές των στρατευμάτων τους «σε κίνδυνο με την ανάπτυξή τους για τη λειτουργία αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων στο Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.