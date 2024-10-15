Τελευταία στιγμή, λίγο πριν τον εγκαταλείψουν οριστικά οι δυνάμεις του, ένας Ρώσος ναυαγός, ο οποίος περιπλανιόταν επί 67 ημέρες στον βορειοδυτικό Ειρηνικό, διασώθηκε από τις ρωσικές αρχές.

Ο 46χρονος Μιχαήλ Πιτσούγκιν εντοπίστηκε μέσα σε ένα μικρό φουσκωτό σκάφος στα ανοικτά των ακτών της χερσονήσου Καμτσάτκα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση - σοβαρά αφυδατωμένος και εξαντλημένος, ενώ είχε χάσει περίπου 50 κιλά.

Το τραγικό στην ιστορία είναι ο άνδρας ήταν – προφανώς για μεγάλο διάστημα – μέσα στο σκάφος με τις σορούς του νεκρού 49χρονου αδερφού του, Σεργκέι, και του 15χρονου ανιψιού του, Ιλία, που πέθαναν μεσοπέλαγα.

Невероятная история из Камчатки. Мужчина более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море. Его нашли живым спустя 67 дней. Его брат и племянник погибли. pic.twitter.com/EmqkDtINQy — 🇷🇺 ⚓️ 𝕮𝖔𝖒𝖒𝖔𝖉𝖔𝖗𝖊 𝕬𝖗𝖈𝖙𝖎𝖈 ⚓️ (@CaesarGI) October 15, 2024

Σύμφωνα με το Reuters, η παρέα ξεκίνησε την εκδρομή της στις 9 Αυγούστου από ένα ακρωτήριο στο Καμπαρόφσκιγ Κδραγ, με προορισμό την πόλη Όκχα στη Σαχαλίνη.

Το σκάφος με τον ναυαγό και τους δύο νεκρούς εντοπίστηκε περισσότερο από 2 μήνες μετά, περίπου 1.000 χιλιόμετρα (621 μίλια) από τον αρχικό τους προορισμό, από μία ψαρότρατα με την ονομασία «Αγγελος», ενημερώνοντας στη συνέχεια τις αρχές.

Οι διασώστες αρχικά δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν τον ναυαγό αλλά και τις σορούς, που ο Μιχαήλ αρνήθηκε και πετάξει στη θάλασσα και τις μετέφερε μαζί του, τυλιγμένες με πλαστικές σακούλες και μουσαμάδες...



