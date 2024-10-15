Μπορεί ο Κιρ Στάρμερ να δηλώνει ορκισμένος φαν της Τέιλορ Σουίφτ, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται και αυτός στην καρδιά της Αμερικανίδας megastar.

Σύμφωνα με το Politico, παρά το γεγονός ότι μόλις τον περασμένο Ιούνιο έσπευσε να απολαύσει την αγαπημένη της καλλιτέχνιδα στο Λονδίνο, η νεοσυσταθείσα κυβέρνηση των Εργατικών προετοιμάζεται να αμβλύνει τις προστασίες που εμποδίζουν το έργο των καλλιτεχνών να καταβροχθιστεί από εταιρείες τεχνολογίας για να εκπαιδεύσουν τα τελευταία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά συνέπεια, ομάδες που εκπροσωπούν καλλιτέχνες και εκδότες απεργούν, για να υπενθυμίσουν στους πολιτικούς την οικονομική και πολιτιστική αξία του δημιουργικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος είναι χτισμένος, λένε, στα θεμέλια ενός ξεκάθαρου καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αυτό το μήνυμα υποστηρίζεται με δωρεάν εισιτήρια, λαμπερές προσκλήσεις και πρόσβαση σε διασημότητες, καθώς και με σημαντική παρουσία στο συνέδριο του κόμματος των Εργατικών στο Λίβερπουλ τον περασμένο μήνα. Η Σουίφτ είχε μάλιστα και μια αστυνομική συνοδεία βασιλικού τύπου για τα ραντεβού της στο στάδιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κάπως έτσι λοιπόν το Εργατικό Κόμμα θα μπορούσε σύντομα να βρεθεί με έναν ισχυρό - και ηχηρό - εχθρό.

«Ενώ η βρετανική μουσική βιομηχανία αγκαλιάζει ήδη τις πολλές θετικές περιπτώσεις χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, είναι επίσης σταθερή άποψή μας ότι μια ευρεία εξαίρεση για τα πνευματικά δικαιώματα για την παραγωγή κειμένου και δεδομένων από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, θα ήταν εξαιρετικά επιζήμια για τις δημιουργικές βιομηχανίες του Ηνωμένου Βασιλείου», είπε η Sophie Jones, η οποία αντιπροσωπεύει δισκογραφικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των Universal και Warner.

«Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να παραμείνει μια παγκόσμια δημιουργική δύναμη σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό κόσμο, η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτό επιτυγχάνεται με σεβασμό και όχι επιβολή».

Εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κλάδου είπαν ότι οι σχέσεις με το κόμμα θα μπορούσαν να επιδεινωθούν εάν η κυβέρνηση προωθήσει προτάσεις νόμου που απειλούν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

«Το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι ο δημιουργικός τομέας να κάνει πολύ θόρυβο», δήλωσε διευθυντικό στέλεχος της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. Έτσι λοιπόν την επόμενη φορά που η Τέιλορ Σουίφτ θα έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπουργοί μπορεί να μην είναι τόσο ευπρόσδεκτοι στις συναυλίες της.

Πηγή: skai.gr

