Θα το ξανασκεφτούν οι ξένοι ηγέτες να πάνε στο Οβάλ Γραφείο μετά τη δεύτερη ενέδρα του Τραμπ;

Νέα ενέδρα σε ηγέτη ξένης χώρας έστησε χτες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόμενος στο Οβάλ Γραφείο τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα, καθιστώντας τον στόχο μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Σε μια σκηνή, σαφώς ενορχηστρωμένη από τον Λευκό Οίκο, που θυμίζει την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ αντιμετώπισε τον Ραμαφόσα με ψευδείς ισχυρισμούς για γενοκτονία σε βάρος των λευκών της Νότιας Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για μαζικές δολοφονίες και κατασχέσεις γης.

Ήταν μια ακόμη επίδειξη της ετοιμότητας του Τραμπ να χρησιμοποιήσει το Οβάλ Γραφείο, που ιστορικά προορίζεται για να τιμώνται ξένοι αξιωματούχοι, για να φέρει σε δύσκολη θέση επισκέπτες από λιγότερο ισχυρά έθνη ή για να τους εμπλέξει σε υποθέσεις που τον ενδιαφέρουν, σημειώνει το Reuters.

Η με τέτοιον τρόπο χρήση του προεδρικού γραφείου από τον Τραμπ για τέτοιες εκδηλώσεις θα μπορούσε να ωθήσει τους ξένους ηγέτες να το ξανασκεφτούν πριν αποδεχτούν τις προσκλήσεις του και να διακινδυνεύσουν μια δημόσια ταπείνωση, μια απροθυμία που θα μπορούσε να δυσκολέψει την ενίσχυση των δεσμών με φίλους και εταίρους που επίσης φλερτάρει η αντίπαλος Κίνα.

Ο Πάτρικ Γκασπάρ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Νότια Αφρική υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι ο Τραμπ μετέτρεψε τη συνάντηση με τον Ραμαφόσα σε «επαίσχυντο θέαμα» και «τον εξόργισε με ψεύτικη και βίαιη ρητορική».

«Η δέσμευση με τους όρους του Τραμπ δεν πηγαίνει ποτέ καλά για κανέναν» έγραψε σε ανάρτηση στο X ο Γκασπάρ, τώρα συνεργάτης στο think-tank Center for American Progress στην Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο είχε παρουσιαστεί ως μια ευκαιρία για την αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Αφρικής, ειδικά μετά την επιβολή δασμών από τον Τραμπ, και για την εκτόνωση των κλιμακούμενων εντάσεων σχετικά με τις αβάσιμες κατηγορίες του για «γενοκτονία των λευκών» και την προσφορά για επανεγκατάσταση των Αφρικανών της λευκής μειονότητας.

Μετά από ένα εγκάρδιο ξεκίνημα στη συνάντηση, ο Τραμπ, πρώην αστέρας των ριάλιτι, διέταξε να χαμηλώσουν τα φώτα στο Οβάλ Γραφείο και έδειξε ένα βίντεο και έντυπα άρθρα που υποτίθεται ότι αποτελούσαν απόδειξη ότι οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί διώκονται.

Ο Ραμαφόσα, σαφώς προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες του Τραμπ, αλλά απίθανο να περίμενε αυτό το πολιτικό θέατρο, ήταν προσεκτικός και ψύχραιμος, καθώς προσπαθούσε να αντικρούσει όσα παρουσίασε ο οικοδεσπότης του.

«Λυπάμαι που δεν έχω ένα αεροπλάνο να σας προσφέρω» αστειεύτηκε ο Ραμαφόσα χαμογελώντας, αναφερόμενος στο πολυτελές τζετ που το Κατάρ προσέφερε στον Τραμπ για να αντικαταστήσει το Air Force One.

Ο εκπρόσωπός του, Βίνσεντ Μαγκουένια, δήλωσε στον νοτιοαφρικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Newzroom Afrika ότι «μπορούσες να δεις ότι ο πρόεδρος Ραμαφόσα προκαλούνταν».

«Μπορούσες να δεις ότι του τραβούσαν το μανίκι και δεν έπεσε στην παγίδα» είπε ο Μαγκουένια.

Ο Κάμερον Χάντσον, συνεργάτης στο think tank Center for Strategic and International Studies στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ενώ το τηλεοπτικό μέρος της συνάντησης ήταν ένα τσίρκο, «ποτέ δεν ξεπέρασε τα όρια του θυμού ή της καυστικότητας, οπότε δεν ξέφυγε».

Το χθεσινό σκηνικό δεν έμοιαζε με αυτό που στήθηκε σε βάρος του Ζελένσκι πριν από λίγους μήνες, στη συνάντηση που εξελίχθηκε σε διαμάχη στην οποία συμμετείχαν τόσο ο Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ζελένσκι, όπως και ο Ραμαφόσα, ήταν εκεί για να προσπαθήσει να επουλώσει ένα ρήγμα στις σχέσεις και, στην περίπτωση της Ουκρανίας, να διατηρήσει τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Κίεβο στον πόλεμο κατά των ρωσικών δυνάμεων εισβολής.

Αλλά η συνάντηση γρήγορα ξέφυγε, με τον Τραμπ να κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι ήταν ασεβής και ότι έπαιζε με έναν πιθανό Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και τον Βανς να κατηγορεί τον Ουκρανό ηγέτη ότι δεν είχε δείξει αρκετή εκτίμηση για την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η αμφιλεγόμενη φύση της συνάντησης προκάλεσε σοκ στη συμμαχία του ΝΑΤΟ που υποστηρίζει τον αγώνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας.

Μπορεί στη συνάντηση με τον Ραμαφόσα να διακυβεύονταν λιγότερα, όμως η Νότια Αφρική είναι ένας σημαντικός πολιτικός και οικονομικός παράγοντας στην Αφρική που θεωρεί την Κίνα ως τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο, με τις ΗΠΑ να έρχονται δεύτερες. Η Νότια Αφρική, η οποία υπέστη αιώνες σκληρών διακρίσεων κατά των μαύρων κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας και του Απαρτχάιντ πριν γίνει μια πολυκομματική δημοκρατία το 1994 υπό τον Νέλσον Μαντέλα, απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Η χθεσινή ρητορική του Τραμπ ήταν προσαρμοσμένη σε τμήματα της πολιτικής του βάσης, ιδιαίτερα στα ακροδεξιά και λευκά εθνικιστικά τμήματα που εδώ και καιρό προωθούν την αφήγηση μιας «γενοκτονίας των λευκών» στη Νότια Αφρική.

Παρουσιάζοντας ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς για βία κατά λευκών αγροτών και παρουσιάζοντας την αγροτική μεταρρύθμιση ως φυλετική δίωξη, ο Τραμπ χρησιμοποίησε σημεία συζήτησης δημοφιλή στους ακροδεξιούς εξτρεμιστικούς κύκλους των ΗΠΑ.

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ ακύρωσε τη βοήθεια, απέλασε τον πρέσβη της Νότιας Αφρικής και επανεγκατέστησε ορισμένους Αφρικανούς της λευκής μειονότητας με βάση ισχυρισμούς περί φυλετικών διακρίσεων που η Πρετόρια θεωρεί αβάσιμους.

Ένας νέος νόμος για την αγροτική μεταρρύθμιση της Νότιας Αφρικής, που στοχεύει στην αποκατάσταση των αδικιών του Απαρτχάιντ, επιτρέπει απαλλοτριώσεις χωρίς αποζημίωση όταν είναι προς το δημόσιο συμφέρον, για παράδειγμα εάν η γη βρίσκεται σε αγρανάπαυση.

«Αν κάποιος αμφιβάλλει ότι το περιστατικό με τον Ζελένσκι δεν ήταν πλήρως σκηνοθετημένο από τον Λευκό Οίκο, νομίζω ότι δεν βλέπει καθαρά» δήλωσε ο Βρετανός σχολιαστής εξωτερικών υποθέσεων Τιμ Μάρσαλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Times στο Λονδίνο.

Πηγή: skai.gr

