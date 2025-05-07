Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου την πλειοψηφία έχουν οι συντηρητικοί δικαστές, επέτρεψε με χθεσινή του απόφαση προσωρινά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τους διεμφυλικούς από τον στρατό, μια επιτυχία για τον Ρεπουμπλικάνο που έχει αυξήσει τις επιθέσεις του εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Το Δικαστήριο ακύρωσε την αναστολή της εφαρμογής του διατάγματος Τραμπ, την οποία είχε ζητήσει πρωτοβάθμιο δικαστήριο, μέχρι να εξεταστεί η έφεση που έχει καταθέσει η κυβέρνηση.

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές, ένας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και ένας στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, ανέστειλαν την εφαρμογή προεδρικού διατάγματος που απέκλειε τα τρανς άτομα από τις ένοπλες δυνάμεις. Όμως η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε έφεση στις αποφάσεις και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η απόφαση του Δικαστηρίου καταφέρει «ένα συντριπτικό πλήγμα στους διεμφυλικούς στρατιωτικούς που έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους και τη δέσμευσή τους στην άμυνα της χώρας μας», εκτίμησαν σε ανακοίνωσή τους οργανώσεις που είχαν προσφύγει δικαστικά κατά του διατάγματος Τραμπ.

«Τα τρανς άτομα πληρούν τα ίδια κριτήρια και ενσαρκώνουν τις ίδιες αξίες με όλους όσοι υπηρετούν τη σημαία», πρόσθετε η ανακοίνωση, με τις οργανώσεις να δηλώνουν πεπεισμένες ότι ο αποκλεισμός των διεμφυλικών από τον στρατό είναι αντισυνταγματικός και τελικά θα ακυρωθεί από τη δικαιοσύνη.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ εξέφρασε την ικανοποίησή της μέσω του Χ για την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «νέα μεγάλη νίκη του Ανώτατου Δικαστηρίου» ενόψει της αναδιάρθρωσης των ενόπλων δυνάμεων ώστε να απομακρυνθούν από «τη woke ιδεολογία του φύλου».

Another MASSIVE victory in the Supreme Court!



President Trump and Secretary @PeteHegseth are restoring a military that is focused on readiness and lethality – not DEI or woke gender ideology. pic.twitter.com/gyquQc3z0c — Karoline Leavitt (@PressSec) May 6, 2025

Τον όρο αυτό χρησιμοποιούν υποτιμητικά οι συντηρητικοί για να χαρακτηρίσουν τις υπερβολικές, όπως εκτιμούν ότι είναι, διεκδικήσεις των φυλετικών ή σεξουαλικών μειονοτήτων.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαιρέτισε την απόφαση αναρτώντας στον λογαριασμό του στο Χ το μήνυμα: «Όχι πια τρανς στο υπουργείο Άμυνας».

«Για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε την πιο φονική δύναμη μάχης στον κόσμο, θα απαλλάξουμε τον στρατό μας από την τρανς ιδεολογία», είχε δηλώσει ο Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου προτού υπογράψει το σχετικό διάταγμα.

Με βάση το διάταγμα αυτό το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο την πρόθεσή του όχι μόνο να σταματήσει τη στρατολόγηση τρανς ατόμων στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και να εκδιώξει όσους ήδη υπηρετούν, πλην ειδικών εξαιρέσεων.

Στο στόχαστρο βρίσκονται οι στρατιωτικοί που έχουν διαγνωστεί με δυσφορία φύλου, δηλαδή 4.240 άτομα ως το τέλος του περσινού έτους, σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Άμυνας, όπως και όσοι υποφέρουν ή παρουσιάζουν αντίστοιχα συμπτώματα.

Ο Τραμπ είχε στοχοθετήσει τα τρανς άτομα ήδη από την πρώτη του θητεία (2017-2021) εμποδίζοντας την ένταξη στις ένοπλες δυνάμεις των ατόμων που έχουν ανάγκη ορμονοθεραπείας ή τα οποία είχαν υποβληθεί ήδη σε θεραπεία για αλλαγή φύλου.

Ο διάδοχός του, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, ακύρωσε την απόφαση και επέτρεψε εκ νέου τη στρατολόγηση τρανς ατόμων, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι οι Αμερικανοί που είναι ικανοί να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

