Ιταλία: Οριοθετήθηκε η περιοχή του Κονκλάβιου - Η σφραγίδα που χρησιμοποιείται

Για την οριοθέτηση της περιοχής του Κονκλάβιου, το βράδυ της Τρίτης πριν από τη Θεία Λειτουργία μια Επιτροπή προχώρησε στο κλείσιμο των εισόδων στο Αποστολικό Παλάτι, τοποθετώντας την προβλεπόμενη από το πρωτόκολλο σφραγίδα με τις λέξεις «Κονκλάβιο» και «2025».

Ο διευθυντής της αίθουσας Τύπου του Βατικανού Ματέο Μπρούνι, επιβεβαίωσε πως αύριο Τετάρτη ο πρώτος καπνός του Κονκλαβίου θα είναι «όχι πριν από τις 7 το απόγευμα».

Από την Πέμπτη, θα υπάρχουν δύο πρωινές ψηφοφορίες (περίπου 10:30 και 12:00 π.μ. στο τέλος της δεύτερης καίγονται τα ψηφοδέλτια) και δύο απογευματινές (περίπου 17:30 και 19:00, στο τέλος καίγονται τα ψηφοδέλτια).

Από μεθαύριο Πέμπτη, κάθε ημέρα θα διεξάγονται τέσσερις ψηφοφορίες. Θα μπορεί να διακρίνει κανείς τον καπνό από την πλατεία του Αγίου Πέτρου στις 10.30 τοπική ώρα (μόνον σε περίπτωση εκλογής του νέου πάπα) και στις 12 το μεσημέρι.

Το απόγευμα, σε περίπτωση αίσιας ψηφοφορίας, ο άσπρος καπνός θα βγει γύρω στις 17.30, διαφορετικά η καπνοδόχος και η σόμπα της Καπέλα Σιξτίνα θα χρησιμοποιούνται στο τέλος της ημέρας και μετά το πέρας της τέταρτης ψηφοφορίας, περίπου στις 19.30 το απόγευμα ώρα Ιταλίας.

Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε περίπτωση που δεν έχει προκύψει νωρίτερα το επιθυμητό αποτέλεσμα, τα ψηφοδέλτια των καρδιναλίων θα καίγονται στη σόμπα της Καπέλα Σιξτίνα στο τέλος της πρωινής και της απογευματινής τους συνεδρίασης.

Πηγή: skai.gr

