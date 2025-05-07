Μια απίστευτη έκπληξη περίμενε μια μητέρα από το Κεντάκι όταν αντίκρισε στο κατώφλι του σπιτιού της όχι ένα, ούτε δύο, αλλά δεκάδες κιβώτια γεμάτα… γλειφιτζούρια!

Η παραγγελία ήταν έργο του οκτάχρονου γιου της, ο οποίος, καθώς έπαιζε με το κινητό της, αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη αγορά από την Amazon.

Η Χόλι ΛαΦέιβερς (Holly LaFavers) δήλωσε ότι προσπάθησε να ακυρώσει την παραγγελία του μικρού Λίαμ για περίπου 70.000 γλειφιτζούρια όμως ήταν ήδη πολύ αργά. Η Amazon είχε ήδη προχωρήσει στην αποστολή, παραδίδοντας 22 ολόκληρα κιβώτια με τις πολύχρωμες λιχουδιές.

«Μου είπε ότι ήθελε να διοργανώσει μία γιορτή και παρήγγειλε τα γλειφιτζούρια ως δώρα για τους φίλους του» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα ΛαΦέιβερς.

Ωστόσο, η έκπληξη μετατράπηκε γρήγορα σε σοκ όταν η μητέρα έλεγξε τον τραπεζικό της λογαριασμό. Το ποσό της παραγγελίας άγγιζε τα 4.000 δολάρια!

«Όταν είδα τον αριθμό, σχεδόν λιποθύμησα» εξομολογήθηκε η κα ΛαΦέιβερς.

Σαν να μην έφτανε αυτό, διαπιστώθηκε ότι οκτώ ακόμη κιβώτια από την παραγγελία αγνοούνταν. Μετά από μια επίσκεψη στο ταχυδρομείο, ευτυχώς, αυτά τα επιπλέον κιβώτια επεστράφησαν στον αποστολέα.

Οι προσπάθειες της κας ΛαΦέιβερς για την ακύρωση της παραγγελίας και την επιστροφή των χρημάτων της χρειάστηκαν αρκετό χρόνο και κόπο. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω των social media, η επιμονή της απέδωσε καρπούς.

«Μετά από μια κουραστική μέρα επικοινωνίας με την τράπεζα, η Amazon θα μου επιστρέψει τα χρήματά μου» έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πλέον, η κυρία ΛαΦέιβερς έχει λάβει τα μέτρα της, αλλάζοντας κάποιες ρυθμίσεις στο κινητό της τηλέφωνο, προκειμένου να αποφύγει παρόμοιες… παραδόσεις-εκπλήξεις στο σπίτι, όπως αναφέρει το AP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

