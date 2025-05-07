«Μην φορολογείτε την Bluey»: Πρέσβεις στις ΗΠΑ προειδοποιούν για τους δασμούς του Τραμπ στις ξένες παραγωγές

Πρέσβεις στις ΗΠΑ προειδοποιούν από την καρδιά του Χόλιγουντ για τους δασμούς κατά των ξένων παραγωγών, με τον διπλωμάτη της Αυστραλίας να φέρνει ως παράδειγμα τη δημοφιλή παιδική σειρά στη χώρα του, την Bluey, που έχουν αγαπήσει εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο.

«Δεν νομίζω να θέλουμε να δούμε φόρους στην Bluey» δήλωσε ο Αυστραλός πρέσβης στις ΗΠΑ, Κέβιν Ραντ μιλώντας στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Milken στο Λος Άντζελες, όπου βρέθηκαν στελέχη της βιομηχανίας του θεάματος με πολιτικούς και στελέχη επιχειρήσεων.

«Τι θα συμβεί αν όλοι μας ‘’κλειδώσουμε’’ τις χώρες μας με ανταγωνιστικές, τιμωρητικές ρυθμίσεις έναντι των ταινιών του άλλου; Οι ταινίες είναι ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα», τόνισε.

Ο Ραντ αναφέρθηκε και στην ταινία "The Dish", για το πώς το αστεροσκοπείο Parkes της Αυστραλίας βοήθησε στη μετάδοση της εκπομπής της προσελήνωσης του Apollo 11 στη Σελήνη στις τηλεοπτικές οθόνες όλου του κόσμου, το 1969.

«Αυτή είναι η πλατφόρμα που μετέδωσε στον κόσμο τις εικόνες της προσγείωσης του Νιλ Άρμστρονγκ», είπε. «Γιατί; Επειδή το σύστημά σας απέτυχε πέντε λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ... Αυτοί οι τύποι έπρεπε να βγάλουν τριγωνομετρικούς χάρακες και έπρεπε να βρουν γρήγορα πώς να συνδεθούν», είπε.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ ανέφερε πως θα επιβάλλει δασμούς 100% στις εισαγωγές ξένων ταινιών, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο, που έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό στους κινηματογραφιστές.

Ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Πίτερ Μάντελσον συμφώνησε με τον Αυστραλό πρέσβη, όταν ρωτήθηκε για τα βρετανικά εμπορικά σήματα μόδας, τα αυτοκίνητα αλλά και τις βρετανικές παραγωγές όπως ο Τζέιμς Μποντ.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είμαστε πολύ πρόθυμοι για δασμούς στα αυτοκίνητα, ούτε είμαστε πολύ πρόθυμοι για δασμούς στις ταινίες, μεταξύ των καλύτερων από τις οποίες, φυσικά, γίνονται τώρα στη Βρετανία», ανέφερε ο πρέσβης.

Η πρέσβειρα του Λουξεμβούργου Νικόλ Μπίτνερ επίσης μίλησε για την «πολιτιστική διπλωματία» λέγοντας ότι είχε συνεργαστεί με νέους Αφρικανούς κινηματογραφιστές όσο ήταν εκεί και βοήθησε στη διοργάνωση προβολών σε χωριά. «(Οι ταινίες) είναι εξαιρετικά ισχυρά εργαλεία που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.