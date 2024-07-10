Θα καταφέρει ο Μπάιντεν να σώσει τον εαυτό του;

Της Αθηνάς Παπακώστα

Έχουν περάσει 13 ημέρες από την τηλεμαχία Μπάιντεν - Τραμπ στην Ατλάντα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έμοιαζε να καταρρέει αργά και βασανιστικά επί σκηνής.

Έκτοτε ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μπερδέψει εκ νέου τα λόγια του φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να «ξεχάσει» ακόμη και το ποιος είναι αποκαλώντας τον εαυτό του «την πρώτη μαύρη γυναίκα αντιπρόεδρο της χώρας».

Επιμένοντας να παραμένει στην προεκλογική κούρσα για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν παλεύει να επιβιώσει πολιτικά και να πείσει ότι είναι σε θέση να διεκδικεί μία δεύτερη θητεία, ενόσω τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό η συνολική του εικόνα περνά από εξονυχιστικό έλεγχο.

Ήδη η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον, έχει μετατραπεί σε ένα δημόσιο τσεκ-απ της υγείας και της διανοητικής του κατάστασης.

Μάλιστα, το αμερικανικό δίκτυο CNN, θίγοντας το θέμα, δεν διστάζει να σταθεί στο γεγονός ότι ενόσω η Συμμαχία γιορτάζει τα 75 χρόνια ζωής της, ο Τζο Μπάιντεν είναι μεγαλύτερός της κατά έξι έτη υπογραμμίζοντας, σχετικά, πως «ένας πρόεδρος ο οποίος είναι μεγαλύτερος από την ίδια τη Συμμαχία θα βρίσκεται υπό τεράστια πίεση για να αποδείξει ότι διαθέτει και το σθένος αλλά και τη διανοητική διαύγεια» για να καταφέρει να παραχωρήσει «ολομόναχος συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη».

Είναι περιττό πλέον να σταθούμε στο γεγονός πως οποιαδήποτε στιγμή δείξει αποπροσανατολισμένος ή αδύναμος θα πυροδοτήσει τον ήδη υπάρχοντα πανικό εντός και εκτός του κόμματος των Δημοκρατικών αναγκάζοντας τον ίδιο να καταθέσει τα όπλα και να αποδεχτεί πως είναι πλέον πολύ μεγάλος για να διεκδικεί την πιο δύσκολη δουλειά στον πλανήτη.

Το άγχος για την υγεία Μπάιντεν έχει μεταφερθεί και στους ηγέτες των 32 χωρών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον και ελπίζουν να διαπιστώσουν, από κοντά, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Οι ισορροπίες άλλωστε είναι εύθραυστες. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι κρίσιμη, καθώς διεξάγεται σε κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας με όλα τα πολεμικά μέτωπα να παραμένουν ανοιχτά και τα ισχυρότερα μέλη της, όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία, να αντιμετωπίζουν εσωτερικά πολιτικά προβλήματα.

Την ίδια στιγμή, η επιστροφή Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο γεννά επίσης ανησυχία. Ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις και τρομάζει με τις δηλώσεις του τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τη μία δηλώνει ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες και από την άλλη έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι η βοήθεια σε μέλη του ΝΑΤΟ που δεν αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ τους, θα λάβει τέλος.

Εύκολα λοιπόν συμπεραίνει κανείς το γιατί οι ηγέτες του ΝΑΤΟ επιθυμούν ο Τζο Μπάιντεν να περάσει με επιτυχία το τεστ και να σώσει τον εαυτό του. Εάν όμως δεν τα καταφέρει τότε η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών θα δεχθεί σημαντικό πλήγμα.

