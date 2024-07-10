Ζελενσκι: Ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων της Δευτέρας αυξήθηκε στους 43 νεκρούς

Ο απολογισμός των θυμάτων των ρωσικών βομβαρδισμών που εξαπολύθηκαν προχθές Δευτέρα στην Ουκρανία ανέρχεται πλέον σε 43 νεκρούς στις τάξεις των αμάχων, ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε κέντρο μελετών στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της συνόδου του NATO.

«Σαράντα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν» στις επιθέσεις, είπε ο κ. Ζελένσκι στην ομιλία που εκφώνησε στο Ινστιτούτο Ρόναλντ Ρέιγκαν, στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου διεξάγεται η σύνοδος του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Ο κ. Ζελένσκι είχε δώσει νωρίτερα απολογισμό που έκανε λόγο για περίπου 40 νεκρούς, ανάμεσά τους 30 και πλέον στην πρωτεύουσα, όπου ρωσικός πύραυλος προκάλεσε καταστροφές σε νοσοκομείο παίδων.

Είπε ακόμη πως περίπου 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η χθεσινή είχε κηρυχθεί ημέρα εθνικού πένθους στην Ουκρανία, όπου το πλήγμα στο νοσοκομείο παίδων προκάλεσε σοκ και καταδικάστηκε έντονα από το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

