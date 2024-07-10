Δημοκρατικός γερουσιαστής κρίνει πως ο Μπάιντεν δεν μπορεί να νικήσει τον Τραμπ

Ο γερουσιαστής Μάικλ Μπένετ, Δημοκρατικός που εκλέγεται στο Κολοράντο, δήλωσε χθες Τρίτη στο CNN πως θεωρεί ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν μπορεί να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ την 5η Νοεμβρίου.
Ερωτηθείς αν θεωρεί πως ο κ. Μπάιντεν θα όφειλε να αποσύρει την υποψηφιότητα για την επανεκλογή του, ο γερουσιαστής Μπένετ τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο πως «θα έπρεπε να κάνουμε συζήτηση γι’ αυτό».
Ο κ. Μπένετ απέφυγε πάντως να καλέσει ρητώς τον πρόεδρο Μπάιντεν να ανακοινώσει πως αποσύρεται. «Αυτό είναι κάτι που επαφίεται στον πρόεδρο να το εξετάσει», είπε.
