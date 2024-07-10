Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Γερμανίας είναι αυτές που προβάλλουν την πιο σθεναρή αντίθεση στην ιδέα η Ουκρανία να προσκληθεί να ενταχθεί στο NATO άμεσα, ή πρόωρα, δήλωσαν διπλωματικές πηγές στο Γερμανικό Πρακτορείο εν μέσω της συνόδου που συμπίπτει με την 75η επέτειο από την ίδρυση της στρατιωτικής συμμαχίας.

Μια από τις πηγές μίλησε για «σθεναρή αντίθεση» από πλευράς συμμάχων στο να προσκληθεί το Κίεβο να ενταχθεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού χωρίς να έχει εκπληρώσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις, προσθέτοντας πως «στο τέλος θα το αποφασίσουν οι σύμμαχοι (πότε) να προσκαλέσουν την Ουκρανία να ενταχθεί στο NATO».

Τα σχόλια αυτά μοιάζουν να διαγράφουν τις ελπίδες του Κιέβου πως θα σημειωνόταν πρόοδος, μετά την οργή που εκφράστηκε από την ουκρανική πολιτική ηγεσία πως δεν απευθύνθηκε τέτοια πρόσκληση στην προηγούμενη σύνοδο του NATO, στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

«Οι Ουκρανοί ενοχλήθηκαν έντονα όταν κατάλαβαν πως η πόρτα ήταν ανοιχτή, αλλά όχι και τόσο. Και νομίζω πως το σενάριο στην Ουάσιγκτον είναι το ίδιο», σημείωσε μια από τις πηγές του dpa.

