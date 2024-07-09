Κρίσιμη για την πολιτική επιβίωση του Τζο Μπάιντεν μπορεί να αποβεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που ξεκινά σήμερα στην Ουάσινγκτον.

Οι Δημοκρατικοί βιώνουν δύσκολες μέρες μετά την τραγική απόδοση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ, διερωτώμενοι εάν ο υποψήφιός τους μπορεί να νικήσει τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του τον Νοέμβριο, ενώ υπάρχουν ισχυρές φωνές εντός του κόμματος που του ζητούν να αποσυρθεί από την κούρσα.

Παρά τις φωνές, ο Τζο Μπάιντεν αντιστέκεται σθεναρά και δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι είναι καλά και ότι θα φτάσει μέχρι τέλους.

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη, να του δώσει το φιλί της ζωής ή να αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της πορείας τους, όπως σημειώνει το BBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φιλοξενήσει τους ηγέτες των συμμαχικών χωρών για τρεις ημέρες γεμάτες συναντήσεις, συζητήσεις και δημόσιες εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα τη δική του συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς μια προβληματική εμφάνιση θα έχει πολιτικές προεκτάσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ένα λάθος θα μπορούσε να φέρει νέο τσουνάμι δυσαρέσκειας στο πρόσωπό του, πόσο μάλλον να εξαλείψει κάθε ελπίδα νίκης τον Νοέμβριο. Επιπλέον, θα μπορούσε να αυξήσει και την ανησυχία των συμμάχων που βλέπουν με προβληματισμό την αυξανόμενη πιθανότητα μιας νέας προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ και τις δραματικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική που θα συνεπαγόταν.

Ωστόσο, επειδή είναι ένας πρόεδρος πολύ έμπειρος επί των διεθνών θεμάτων, η Σύνοδος μπορεί να αποδειχθεί μια σανίδα σωτηρίας.

Ανησυχούν οι ξένοι ηγέτες

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες αγωνιούν για τη στρατηγική του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, καθώς ο πρώην πρόεδρος έχει απαξιώσει τις πολυμερείς διεθνείς συμμαχίες.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ελπίζουν να δουν στοιχεία που να τους πείσουν ότι ο Μπάιντεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει και ότι η νύχτα του ντιμπέιτ ήταν μια εξαίρεση και δεν αντανακλούσε μια νέα κανονικότητα.

Σε καμιά περίπτωση, πάντως, δεν θέλουν να δουν τον ισχυρότερο σύμμαχό τους να παραπαίει.

Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω του, καθώς θα παρευρίσκεται σε εργασίες της συνόδου, θα υποδέχεται τους ξένους ηγέτες στον Λευκό Οίκο και θα συμμετέχει σε διμερείς συναντήσεις με ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του νεοεκλεγμένου Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ακόμη και πίσω από τις κλειστές πόρτες των συνεδριάσεων του ΝΑΤΟ, η είδηση για την απόδοση του κ. Μπάιντεν -καλή ή κακή- είναι βέβαιο ότι θα διαρρεύσει.

Επιπλέον, η σύνοδος είναι κρίσιμη για ακόμη ένα λόγο. Ο Μπάιντεν έχει εκφράσει τη βούλησή του για την ενίσχυση και επέκταση του ΝΑΤΟ λόγω της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό διαφοροποιεί την ηγεσία του από την ηγεσία του Τραμπ και η σύνοδος κορυφής θα είναι η ευκαιρία του να το παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό.

«Ποιος θα μπορέσει να κρατήσει το ΝΑΤΟ ενωμένο όπως εγώ;» είπε ο πρόεδρος στη συνέντευξή του στον Τζορτζ Στεφανόπουλο στο ABC την Παρασκευή.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα ήταν ένας καλός τρόπος να κριθούν οι ικανότητές του.

Πηγή: skai.gr

