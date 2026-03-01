Απειλές κατά του πρόεδρου των ΗΠΑ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού εξαπέλυσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στις επιθέσεις ο οποίος επιβεβαιώθηκε από την κρατική τηλεόραση.



«Βρόμικοι εγκληματίες Τραμπ και Νετανιάχου, έχετε περάσει την κόκκινη γραμμή θα σας καταφέρουμε τόσο καταστροφικά χτυπήματα που θα ικετεύετε για έλεος» δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτές τις στιγμές και είχαμε εξετάσει όλα τα σενάρια» ισχυρίστηκε.



Είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος που εμφανίζεται στην τηλεόραση από το Σάββατο οπότε ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποίησαν νωρίτερα για «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν «τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν από τις κακούργες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους» θα καταφέρει «στους δολοφόνους του ιμάμη της Ούμα (σ.σ. των μουσουλμάνων) αυστηρή και αποφασιστική τιμωρία» που θα τους κάνει «να μετανιώσουν».

