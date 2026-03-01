«Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη θανάσιμο πλήγμα» σχολίασε τον θάνατό του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς.

«Ο τύραννος Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε στην εναρκτήρια επίθεση της Επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων», μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη στο προπύργιο του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», λέει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Όποιος εργάστηκε για να καταστρέψει το Ισραήλ καταστράφηκε. Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη ένα συντριπτικό πλήγμα» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

