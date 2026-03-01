«Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη θανάσιμο πλήγμα» σχολίασε τον θάνατό του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς.
«Ο τύραννος Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε στην εναρκτήρια επίθεση της Επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων», μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη στο προπύργιο του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», λέει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.
«Όποιος εργάστηκε για να καταστρέψει το Ισραήλ καταστράφηκε. Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη ένα συντριπτικό πλήγμα» τόνισε.
Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις ραγδαίες εξελίξεις λεπτό προς λεπτό
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.