Ισραήλ για Χαμενεΐ: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη θανάσιμο πλήγμα»

«Όποιος εργάστηκε για να καταστρέψει το Ισραήλ καταστράφηκε. Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη ένα συντριπτικό πλήγμα»

Ισραήλ

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη θανάσιμο πλήγμα» σχολίασε τον θάνατό του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς. 

«Ο τύραννος Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε στην εναρκτήρια επίθεση της Επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων», μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη στο προπύργιο του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», λέει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Όποιος εργάστηκε για να καταστρέψει το Ισραήλ καταστράφηκε. Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη ένα συντριπτικό πλήγμα» τόνισε. 

Κατς

