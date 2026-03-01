Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η διαδικασία μετάβασης της εξουσίας μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα ξεκινήσει εντός της ημέρας (Κυριακή).

«Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας νομικός από το Συμβούλιο των Φρουρών θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη», λέει ο Λαριτζανί, επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Χαμενεΐ.

«Αυτό το συμβούλιο θα συσταθεί το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για τη συγκρότησή του ήδη από σήμερα», τονίζει σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Ιρανός αξιωματούχος απείλησε με πολύ ισχυρότερα αντίποινα ΗΠΑ και Ισραήλ. «Θα τους μαχαιρώσουμε κι εμείς στην καρδιά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

