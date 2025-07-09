Ο νέος πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός «ερωτικού πολιτικού τριγώνου», καθώς τα κόμματα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς τον φλερτάρουν για να ενταχθεί στις τάξεις τους, σημειώνει το Politico.

Ο Νταν διεξάγει συζητήσεις με εκπροσώπους του φιλελεύθερου κινήματος Renew Europe και του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καθώς «ζυγίζει» ποια πολιτική ομάδα της ΕΕ θα του ταίριαζε απόλυτα. Ως ανεξάρτητος πολιτικός χωρίς δικό του κόμμα, δεν έχει αυτόματη στέγη στο ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο, σε αντίθεση με άλλους ηγέτες που συγκεντρώνονται με τις κομματικές τους «οικογένειες» για να μοιραστούν ιδέες και να συζητήσουν τις προτεραιότητες τους.

Είναι επίσης κάτι σαν «τρόπαιο» για τους κεντρώους της Ευρώπης, αφού κέρδισε τον δεξιό λαϊκιστή Τζορτζ Σιμιόν, στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου.

Η επιλογή της πολιτικής στέγης του Νταν είναι σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική μεταξύ των ηγετών γύρω από το τραπέζι της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Ενώ ο Νταν θα παραμείνει ελεύθερος να ακολουθήσει τις δικές του προτεραιότητες, τα μέλη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων συναντώνται τακτικά πριν από τις συνόδους κορυφής των ηγετών για να συντονίσουν τις θέσεις τους ενόψει των συνομιλιών σε ανώτατο επίπεδο και να καθορίσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές- καθώς και για να δημιουργήσουν δίκτυα και κοινωνικές επαφές.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτού του μήνα στις Βρυξέλλες, ο Νταν προσκλήθηκε στις συναντήσεις πριν από τη σύνοδο κορυφής τόσο της Renew όσο και του ΕΛΚ. Είχε πει ότι θα συμμετείχε και στις δύο, αλλά αργότερα άλλαξε γνώμη και δεν πήγε σε καμία από τις δύο.

«Αρχικά είπε ότι θα συμμετάσχει στις συναντήσεις, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να μην το κάνει, διότι δε θα ήταν ευγενικό να πηγαίνει από συνάντηση σε συνάντηση, δεδομένου ότι ήταν προγραμματισμένες σημαντικές συνομιλίες για ευαίσθητα θέματα», δήλωσε εκπρόσωπος του προέδρου Νταν.

«Ζυγίζει πολύ προσεκτικά την απόφασή του, με απόλυτο σεβασμό απέναντι στη σημασία της, και θα αποφασίσει για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ποια από τις συναντήσεις των πολιτικών οικογενειών θα παραστεί».

Και τα δύο στρατόπεδα ελπίζουν

Ο Νταν έχει προφανώς δώσει λόγο και στα δύο στρατόπεδα να πιστεύουν ότι θα τα επιλέξει.

Ένας αξιωματούχος της Renew υποστήριξε ότι οι φιλελεύθεροι έχουν πολλές πιθανότητες να τον πάρουν με το μέρος τους, επειδή ο Νταν πρέπει να κρατήσει τους συντηρητικούς σε απόσταση.

«Ο Νταν έκανε εκστρατεία κατά της διαφθοράς. Δεν θα ήταν καλή εικόνα αν κατέληγε να συνταχθεί με τους Ρουμάνους συντηρητικούς, τους ίδιους που έχουν κατηγορηθεί για πελατειακές σχέσεις στην πατρίδα τους», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Οι φιλελεύθεροι Ρουμάνοι ευρωβουλευτές μας είναι απασχολημένοι με το να τον καλοπιάνουν», πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά, οι αξιωματούχοι του ΕΛΚ εμφανίζονται βέβαιοι ότι ο Νταν θα επιλέξει την κεντροδεξιά τους ομάδα.

Από πολιτική άποψη, και οι δύο επιλογές έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους για τον Νταν, ο οποίος είναι σταθερός φιλοευρωπαίος στο πολιτικό κέντρο της Ρουμανίας. Αν και κλίνει προς τα δεξιά σε δημοσιονομικά ζητήματα, ιδίως δεδομένων των προβλημάτων δημοσιονομικού ελλείμματος της Ρουμανίας, έγινε γνωστός ως πολέμιος της διαφθοράς. Έχει την υποστήριξη ενός συνασπισμού στο κοινοβούλιο που αποτελείται και από τα τέσσερα φιλοευρωπαϊκά κόμματα της Ρουμανίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πρόσκεινται τόσο στο ΕΛΚ όσο και στο Renew.

Αφού κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου, ο Νταν πρότεινε τον Ίλιε Μπολογιάν ως πρωθυπουργό. Το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα του Μπολογιάν πρόσκειται στο ΕΛΚ.

Πηγή: skai.gr

