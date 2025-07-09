Εδώ και 3 ημέρες διεξάγεται στην Παμπλόνα της Ισπανίας το διάσημο, ετήσιο φεστιβάλ Σαν Φερμίν, με τους ταύρους να τρέχουν στα στενά δρομάκια της πόλης, κυνηγώντας χιλιάδες συμμετέχοντες, πριν καταλήξουν στην αρένα για τις ταυρομαχίες, όπου συχνά βασανίζονται και θανατώνονται δημόσια, ενώ το πλήθος στις κερκίδες επευφημεί τους «ματαντόρ».

Από τις 6 έως τις 14 Ιουλίου, κάθε μέρα γίνεται το πρωινό «τρέξιμο με τους ταύρους» (το περίφημο encierro), στο οποίο έξι ταύροι και έξι βόδια «απελευθερώνονται» στους δρόμους της πόλης, ενώ πλήθος συμμετεχόντων τρέχει μπροστά τους, προσπαθώντας να αποφύγει τα αφηνιασμένα ζώα.

Χθες, κατά τη διάρκεια του encierro, ένας άνδρας τραυματίσθηκε σοβαρά από ταύρο και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι το τελευταίο που καταγράφηκε στην Παμπλόνα. Κάθε χρόνο σημειώνονται περίπου 300 τέτοια περιστατικά στην επικίνδυνη αυτή εκδήλωση.

Οι ακτιβιστές προσπαθούν εδώ και χρόνια να καταργηθεί το φεστιβάλ και οι ταυρομαχίες.

Όπως επισημαίνουν, αυτή η εμπειρία, πέρα από τον κίνδυνο για τους ίδιους τους ανθρώπους, προκαλεί τεράστιο στρες και πόνο στα ζώα.

Το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν απέκτησε διεθνή φήμη από μυθιστόρημα του Ερνεστ Χέμινγουεϊ «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά».

Τουλάχιστον 16 «δρομείς» έχουν χάσει τη ζωή τους στο φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια.

Ο τελευταίος θάνατος σημειώθηκε το 2009.

