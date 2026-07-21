Γάζα: Δώδεκα νεκροί, μεταξύ των οποίων και μια εξαμελής οικογένεια, από ισραηλινά πλήγματα

Δώδεκα Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων οι έξι ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, που υπάγεται στη Χαμάς, πριν από τα ξημερώματα χτυπήθηκε το σπίτι της οικογένειας αλ Μάσρι στην Πόλη της Γάζας. Το νοσοκομείο Αλ Σίφα επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε νεκρούς και τραυματίες.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που πήγαν στο σημείο είπαν ότι είδαν σοβαρές ζημιές σε ένα σπίτι που ήταν εν μέρει καμένο και η στέγη του είχε καταρρεύσει.

Μια στρατιωτική πηγή είπε στο AFP ότι στόχος του πλήγματος ήταν «ένας τρομοκράτης της Χαμάς σε αυτή τη ζώνη», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, όπου συγκεντρώθηκαν συγγενείς των θυμάτων, η σορός ενός μικρού κοριτσιού τοποθετήθηκε σε έναν λευκό πλαστικό σάκο, δίπλα σε εκείνες της οικογένειάς της, που ήταν τυλιγμένες με κουβέρτες. Πολλοί συγγενείς έκλαιγαν σιωπηλά. «Μας αιφνιδίασε η επίθεση» είπε ο Άχμεντ αλ Μάσρι, ένας επιζών του πλήγματος. «Άκουγα τα μικρά παιδιά να ζητούν βοήθεια αλλά δεν μπόρεσα να τα σώσω. Όλη η οικογένεια του αδελφού μου χάθηκε: ο ίδιος, η γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά τους».

Ο Άχμεντ αλ Μάσρι έβγαλε τα δικά του παιδιά από το παράθυρο του σπιτιού, το οποίο φλεγόταν.

«Στις 2 το πρωί, ενώ κοιμόμασταν, ακούσαμε μια τεράστια έκρηξη και ανακαλύψαμε ότι το σπίτι βομβαρδίστηκε» είπε ένας άλλος μάρτυρας, ο Γιούσεφ αλ Μάσρι.

Η Πολιτική Άμυνα ανέφερε ότι άλλοι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Τουλάχιστον 1.168 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ. Την ίδια περίοδο το Ισραήλ μετρά έξι νεκρούς: πέντε στρατιώτες και έναν συμβασιούχο του υπουργείου Άμυνας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατήγγειλε νωρίτερα την πρόσφατη «εντατικοποίηση» των ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας όπου μέσα σε μία εβδομάδα, από τις 13 μέχρι τις 20 Ιουλίου, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 57 άνθρωποι.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι τα πλήγματα των τελευταίων ημερών έχουν ως στόχο πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η περιορισμένη πρόσβαση στη Γάζα εμποδίζει το Γαλλικό Πρακτορείο να επαληθεύει από ανεξάρτητες πηγές τους απολογισμούς και να καλύψει τα γεγονότα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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