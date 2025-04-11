Οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και ανάκτησης θυμάτων στη Σάντο Ντομίνγκο, την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, έλαβαν τέλος χθες Πέμπτη, μετά την κατάρρευση της οροφής νυχτερινού κέντρου γεμάτου κόσμο εν μέσω συναυλίας. Την ίδια ώρα, οι αρχές ανακοίνωσαν πως ο τελικός απολογισμός των θυμάτων έφθασε τους 221 νεκρούς.

Καθώς η χώρα παραμένει βυθισμένη στο πένθος και οικογένειες κηδεύουν δικούς τους, οι αρχές παραδέχονται πως δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει πόσοι ακριβώς άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κλαμπ Jet Set όταν κατέρρευσε η οροφή του, χωρίς ακόμη να είναι σαφές γιατί. Αρχικά, έκαναν λόγο για πεντακόσιους ως χίλιους.

Στη συναυλία στο κέντρο αυτό είχαν συγκεντρωθεί πολιτικοί, αθλητές και διασημότητες.

«Σήμερα η επιχείρηση έρευνας, διάσωσης και ανάκτησης των θυμάτων τερματίστηκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της προεδρίας, ο Ομέρο Φιγκερόα, σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. «Τώρα είναι ώρα να περάσουμε στην επόμενη φάση, που είναι να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε τι έγινε».

Η κυβέρνηση της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε πως ενέκρινε τη συγκρότηση επιτροπής ειδικών, ντόπιων και ξένων, για να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης της οροφής του δημοφιλούς κλαμπ, πρόσθεσε ο κ. Φιγκερόα.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης, που βρίσκονταν επιτόπου ως χθες το πρωί (τοπική ώρα), μπόρεσαν να βγάλουν ζωντανούς σχεδόν 200 ανθρώπους τις ώρες που ακολούθησαν την καταστροφή.

Ο Χουάν Μανουέλ Μέντες, ο επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων για την αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (COE), παραδέχτηκε χθες πως «αυτή ήταν η πιο δύσκολη αποστολή που χρειάστηκε να φέρω σε πέρας τα 20 χρόνια που διοικώ» το COE, προτού διακόψει τη συνέντευξη Τύπου, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Μετά τον τερματισμό της επιχείρησης των σωστικών συνεργείων, οικογένειες αγνοουμένων, που παρέμεναν στην περιοχή για μέρες, αγκαλιάζοντας και στηρίζοντας η μια την άλλη, άρχισαν να φεύγουν.

Ο Ρούμπι Πέρες, αστέρας της μουσικής μερένγκε, που εμφανιζόταν στο νυχτερινό κέντρο, έχασε τη ζωή του όταν έγινε η κατάρρευση.

Δυο παλαίμαχοι παίκτες του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ (MLB), σκοτώθηκαν επίσης.

Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ ήταν παρών στην κηδεία του καλλιτέχνη χθες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

