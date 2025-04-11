Sozcu: Ο Έλληνας αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων δοκιμάζει τις αντοχές μας

«Ο Έλληνας αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων δοκιμάζει τις αντοχές μας» αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Sozcu και προσθέτει: «Επισκέφθηκε το Φαρμακονήσι, την Καλόλιμνο και την Ψέριμο που είναι υπό κατοχή».

«Η Ελλάδα με 6.000 στρατιώτες έχει καταλάβει 20 τουρκικά νησιά και δύο βραχονησίδες» - «Τοποθετούν ισραηλινούς πυραύλους στα νησιά, θα μπορούν να πλήξουν την Κωνσταντινούπολη» λέει η εφημερίδα.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, η εφημερίδα γράφει: «Επίδειξη κυριαρχίας και σημαίας του Δημήτρη Xoύπη στα νησιά μας.

Ο Έλληνας αρχηγός επισκέφθηκε το Φαρμακονήσι που ανήκει στην επαρχία του Αϊδινίου και την Ψέριμο και την Καλόλιμνο που ανήκουν στην επαρχία μας στα Μούγλα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.