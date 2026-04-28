Τερματίζουν την απεργία πείνας οι ανθρακωρύχοι στην Τουρκία

Οι 110 ανθρακωρύχοι, οι οποίοι πραγματοποιούσαν απεργία πείνας στην Άγκυρα για εννέα ημέρες, ζητώντας να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους, τερμάτισαν σήμερα την απεργία τους αυτή, αφού κατέληξαν σε συμφωνία με τον εργοδότη τους, ανακοίνωσε το συνδικάτο τους.

«Οι περισσότεροι από τους συντρόφους μας έλαβαν τους μισθούς τους (...) Τερματίζουμε τη κινητοποίησή μας από σήμερα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γκιοκάι Τσακίρ, ο επικεφαλής του Ανεξάρτητου Συνδικάτου Ανθρακωρύχων (Bagimisiz Maden-Is), μετά από συνάντηση στο υπουργείο Εσωτερικών.

Οι ανθρακωρύχοι ξεκίνησαν την απεργία τους στις 12 Απριλίου.

Έφτασαν στην τουρκική πρωτεύουσα από τη γειτονική κεντρική επαρχία του Εσκισεχίρ έπειτα από μια πορεία εννέα ημερών και σχεδόν 200 χιλιομέτρων, και άρχισαν καθιστική διαμαρτυρία γυμνοί από τη μέση και πάνω μπροστά από τα κάγκελα του υπουργείου Ενέργειας.

Συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για 14 ώρες την επόμενη μέρα, αφού ξεκίνησαν την απεργία πείνας απαιτώντας μια συνάντηση στο υπουργείο Ενέργειας.

«Πεινάμε», είχαν γράψει ορισμένοι απ' αυτούς με μαρκαδόρο πάνω στο σώμα τους.

Τη Δευτέρα, οι ανθρακωρύχοι, οι οποίοι είχαν καταλάβει ένα πάρκο στην Άγκυρα για μια εβδομάδα, απωθήθηκαν από την αστυνομία και δέχθηκαν επίθεση με δακρυγόνα καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στο κτίριο του υπουργείου Ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

