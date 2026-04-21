Εκατόν δέκα Τούρκοι ανθρακωρύχοι, οι οποίοι πραγματοποιούσαν από χθες, Δευτέρα, απεργία πείνας στην Άγκυρα ζητώντας να τους καταβληθούν απλήρωτοι μισθοί τους, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το συνδικάτο τους.

«Ενώ περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με κάποιον μπροστά στο υπουργείο Ενέργειας, πήραμε ως μόνη απάντηση τη σύλληψη 110 συναδέλφων μας», ανακοίνωσε μέσω του X το Ανεξάρτητο Συνδικάτο Ανθρακωρύχων (Bagimisiz Maden-Is).

Οι ανθρακωρύχοι, οι οποίοι είχαν φθάσει χθες στην τουρκική πρωτεύουσα από τη γειτονική κεντρική επαρχία του Εσκισεχίρ έπειτα από μια πορεία εννέα ημερών και σχεδόν 200 χιλιομέτρων, είχαν αρχίσει καθιστική διαμαρτυρία γυμνοί από τη μέση και πάνω μπροστά από τα κάγκελα του υπουργείου Ενέργειας.

«Πεινάμε», είχαν γράψει μερικοί απ' αυτούς με μαρκαδόρο πάνω στο σώμα τους.

«Σ' αυτή τη χώρα, οι εργάτες δεν μετράνε, μόνο το χρήμα μετράει (...) Ντροπή σ' αυτούς που διοικούν αυτή τη χώρα», είχε δηλώσει χθες το βράδυ ο Γκιοκάι Τσακίρ, ο επικεφαλής του Ανεξάρτητου Συνδικάτου Ανθρακωρύχων, ο οποίος ήταν παρών επιτόπου.

Περικυκλωμένοι από αστυνομικούς, οι διαδηλωτές ζητούσαν να τους καταβληθούν από τον εργοδότη τους, την εταιρεία Doruk Mining, απλήρωτοι μισθοί και αποζημιώσεις απόλυσης.

Το υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

