Όταν ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε σε μια σειρά από συριακά χωριά πριν από σχεδόν δύο μήνες, οι στρατιώτες διαβεβαίωναν τους ντόπιους ότι η παρουσία τους θα ήταν προσωρινή - ο στόχος τους περιορισμένος στην κατάσχεση όπλων και την ασφάλεια της περιοχής μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.



Όμως τα χωματουργικά οχήματα που ακολούθησαν υποδηλώνουν μια πιο μόνιμη παρουσία.



«Χτίζουν στρατιωτικές βάσεις. Πώς είναι προσωρινό κάτι τέτοιο;» διερωτήθηκε ο Mohammed Muraiwid, ο δήμαρχος της Jubata al-Khashab, ο οποίος έχει παρακολουθήσει τα ισραηλινά στρατεύματα να κατασκευάζουν ένα νέο στρατιωτικό φυλάκιο στην άκρη του χωριού του.

Μια βάση του ΟΗΕ κοντά στο Khan Arnabeh στη Συρία - Salwan Georges/The Washington Post



Δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από την Washington Post δείχνουν περισσότερες από έξι κατασκευές και οχήματα στην περιτειχισμένη ισραηλινή βάση, με σχεδόν την ίδια εγκατάσταση οχτώ χιλιόμετρα νοτιότερα. Και οι δύο συνδέονται μέσω νέων χωματόδρομων με εδάφη στα Υψίπεδα του Γκολάν που κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967 με τους Άραβες γείτονές του. Μια περιοχή καθαρισμένης γης, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς φαίνεται να είναι η αρχή μιας τρίτης βάσης, είναι ορατή άλλα λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα.



Ώρες μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του Άσαντ τον Δεκέμβριο, ισραηλινά άρματα μάχης και στρατεύματα διέρρηξαν τη «γραμμή Άλφα» που σηματοδοτούσε τα σύνορα κατάπαυσης του πυρός τον τελευταίο μισό αιώνα και μετεγκαταστάθηκαν σε μια ουδέτερη ζώνη που περιπολείται από τα Ηνωμένα Έθνη εντός του συριακού εδάφους, και σε κάποιες περιπτώσεις πιο πέρα.



Τα ισραηλινά στρατεύματα τώρα έρχονται και φεύγουν στη ζώνη ασφαλείας των 90 τετραγωνικών μιλίων, η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν αποστρατιωτικοποιημένη, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Το Ισραήλ έχει πει ότι θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία είναι άκυρη μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ. Στην ευρύτερη περιοχή της, η νεκρή ζώνη έχει σχεδόν 10 χιλιόμετρα πλάτος, αλλά σε ορισμένα σημεία τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν προχωρήσει αρκετά χιλιόμετρα πέρα από αυτήν, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Δορυφορικές πτώσεις πριν από την πτώση του Άσαντ τον Νοέμβριο του 2024 και στις 21 Ιανουαρίου, δείχνουν την κατασκευή μιας νέας ισραηλινής βάσης στη Jubata al-Khashab της Συρίας/ Planet Labs



Σε συνέντευξή του στη The Post την Κυριακή, ο υπουργός Άμυνας της Συρίας Murhaf Abu Qasra περιέγραψε την ισραηλινή προέλαση ως «παραβίαση κατά του συριακού λαού».



«Αυτή η εισβολή είναι αδικαιολόγητη», είπε, προσθέτοντας ότι η ιρανική απειλή στην καρδιά των ισραηλινών ανησυχιών για τη Συρία δεν υφίσταται πλέον. «Είχαν πρόβλημα με το Ιράν... Τους σώσαμε από το Ιράν».



Ο ισραηλινός στρατός έχει την ικανότητα να προστατεύσει τα σύνορά του από τις προηγούμενες θέσεις του, είπε, καλώντας τον να αποσυρθεί.



Τα δύο νέα εργοτάξια, που βρίσκονται σε εδάφη που μέχρι πρόσφατα ελέγχονταν από τη Συρία, φαίνεται να είναι προκεχωρημένες βάσεις παρατήρησης, παρόμοιες στη δομή με εκείνες στο ισραηλινό τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν, δήλωσε ο William Goodhind, αναλυτής. Η βάση στη Jubata al-Khashab είναι πιο πλήρως ανεπτυγμένη, ενώ αυτή στα νότια φαίνεται να είναι υπό κατασκευή. Η πρώτη θα παρέχει καλύτερη ορατότητα για τα στρατεύματα, ενώ η δεύτερη έχει καλύτερη πρόσβαση στο οδικό δίκτυο της περιοχής, όπως και μια τρίτη βάση εάν χτιστεί στην εκκαθαρισμένη περιοχή πιο νότια, είπε. Το BBC ήταν το πρώτο που ανέφερε οικοδομικές εργασίες στη Jubata al-Khashab.

Δορυφορικές εικόνες στις 18 Δεκεμβρίου 2024 και στις 29 Ιανουαρίου 2025, δείχνουν έναν νέο δρόμο που εκτείνεται κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός από τα ισραηλινά σύνορα σε έναν λόφο κοντά στην Kodana της Συρίας/ Planet Labs



Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης έναν νέο δρόμο, που βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της πόλης Quneitra, και εκτείνεται από τη γραμμή συνόρων μέχρι την κορυφή ενός λόφου κοντά στο χωριό Kodana, παρέχοντας στις ισραηλινές δυνάμεις ένα νέο σημείο επιτήρησης.



Για να χτιστεί το φυλάκιο κοντά στη Jubata al-Khashab, ο Muraiwid τόνισε ότι οι ισραηλινές μπουλντόζες κατέστρεψαν οπωροφόρα δέντρα του χωριού και άλλα δέντρα σε μέρος ενός προστατευόμενου φυσικού καταφυγίου. «Τους είπαμε ότι αυτό το θεωρούμε επάγγελμά μας», είπε ο δήμαρχος.



Από την είσοδό τους στη Συρία, οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν επίσης δημιουργήσει σημεία ελέγχου, έκλεισαν δρόμους, έκαναν επιδρομές σε σπίτια, εκτόπισαν κατοίκους και πυροβόλησαν εναντίον διαδηλωτών που διαδήλωσαν κατά της παρουσίας τους, λένε οι ντόπιοι. Τη νύχτα, περιπολίες έχουν εντοπιστεί σε παράδρομους με σβηστά φώτα, πριν επιστρέψουν στη βάση.

Η Budour Hassan, 55 ετών, σταματάει τη δουλειά στον κήπο της αφού άκουσε ένα ισραηλινό τανκ να προελαύνει στο Madinat al-Baath της Συρίας - Salwan Georges/The Washington Post



«Κανείς δεν ξέρει τι έκαναν. Κανείς δεν τολμά να ρωτήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Budour Hassan, 55 ετών, καθώς μάζευε φύλλα για τσάι μερικές δεκάδες μέτρα από ένα ισραηλινό οδόφραγμα.



Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη φύση και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους στη Συρία, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι «οι δυνάμεις των IDF επιχειρούν στη νότια Συρία,

εντός της ζώνης ασφαλείας και σε στρατηγικά σημεία, για να προστατεύσουν τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι δυνάμεις θα παραμείνουν επ’ αόριστον, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια.



Σχετικά με τις αναφορές ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είχαν πυροβολήσει εναντίον διαδηλωτών, οι IDF είπαν ότι είχε επιχειρήσει «σύμφωνα με τις τυπικές επιχειρησιακές διαδικασίες» αφού ζητήθηκε από τους διαδηλωτές να απομακρυνθούν από τους στρατιώτες.



Οι μαχητές που ελέγχουν τώρα τη συντριπτική πλειονότητα του εδάφους της Συρίας απουσιάζουν αισθητά από περιοχές κοντά στα σύνορα. Ο νέος ηγέτης της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, έχει δηλώσει ότι δεσμεύεται να τηρήσει τη συμφωνία του 1974 που δημιούργησε την αποστρατικοποιημένη ουδέτερη ζώνη μεταξύ των Ισραηλινών και των Σύριων.

Ο Hayel al-Abdulla, 77, ηγέτης της φυλής στο χωριό Samdaniya al-Gharbiya της Συρίας, προστατεύει τον εγγονό του από τη βροχή έξω από το σπίτι του στο Salwan - Georges/The Washington Post



«Ίσως έχουν μια συμφωνία με το Ισραήλ, δεν ξέρουμε», σχολίασε ο Hayel al-Abdulla, 77 ετών, ο ηγέτης της φυλής στο χωριουδάκι Samdaniya al-Gharbiya.



Όταν τα ισραηλινά στρατεύματα έκλεισαν έναν δρόμο ακριβώς νότια του σπιτιού του Abdulla με χώματα και πέτρες, εκείνος είπε ότι είχε αντίρρηση. «Τους είπα ότι εδώ δεν είναι η Γάζα», είπε. «Δεν μπορείτε έτσι απλά να μας αποκλείσετε».



Ο Σύρος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι μια μονάδα συριακών δυνάμεων έχει προετοιμαστεί για να επιστρέψει στις παλιές θέσεις του καθεστώτος στην περιοχή, μερικές από τις οποίες είναι τώρα κατεχόμενες από ισραηλινά στρατεύματα. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο μέσω των Ηνωμένων Εθνών όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών για να μπορέσουν να το κάνουν, είπε ο Abu Qasra.



Το Ισραήλ έχει πει ότι μέρος της αποστολής του είναι η κατάσχεση όπλων για την αποτροπή επιθέσεων στις κοινότητές του. Αλλά ο Muraiwid απάντησε ότι δεν έχει μείνει κανένα. Όταν τα ισραηλινά στρατεύματα έφτασαν στο χωριό του Muraiwid, απαίτησαν από τους κατοίκους να παραδώσουν όπλα που είχαν εγκαταλειφθεί από τα στρατεύματα του καθεστώτος που διέφυγαν, είπε. Οι ντόπιοι συμφώνησαν να συλλέξουν τα όπλα και να τα παραδώσουν για να αποφύγουν το είδος των επιδρομών που πραγματοποιούσαν τα ισραηλινά στρατεύματα αλλού.

Οι εγγονοί του Hayel al-Abdulla, 77, του ηγέτη της φυλής της Samdaniya al-Gharbiya, στη Συρία, επιστρέφουν σπίτι τους - Salwan Georges/The Washington Post



Επέστρεψαν άλλες δύο φορές. «Την τρίτη φορά που ήρθαν, τους είπα, ακόμα κι αν είχαμε όπλα, η Συρία έχει μια νέα κυβέρνηση και θα τα δώσουμε στη νέα μας κυβέρνηση», σημείωσε ο Muraiwid.



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τα στρατεύματά του στη Συρία δέχθηκαν πυρά και «απάντησαν με πυροβολισμούς». Μια ομάδα που αυτοαποκαλείται Ισλαμικό Μέτωπο Αντίστασης στη Συρία ανέλαβε την ευθύνη. Οι ντόπιοι αντάρτες υποβάθμισαν το περιστατικό, λέγοντας ότι συνέβη όταν μια τοπική οικογένεια παρανόμων νόμιζε ότι οι συριακές δυνάμεις προσπαθούσαν να συλλάβουν τα μέλη της.



Παρά τις διεθνείς αντιρρήσεις, το Ισραήλ το 1981 προσάρτησε τις περιοχές των Υψωμάτων του Γκολάν που κατέλαβε από τη Συρία. Το Ισραήλ επέμεινε ότι η κίνηση ήταν απαραίτητη για να

αποτραπεί ο συριακός βομβαρδισμός αγροκτημάτων στην περιοχή της Γαλιλαίας του Ισραήλ. Αλλά το οροπέδιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τα αποθέματα νερού του Ισραήλ, τροφοδοτώντας τη Θάλασσα της Γαλιλαίας και τον ποταμό Ιορδάνη.

Ο δήμαρχος Mohammad Muraywid δείχνει τη γη που καταλήφθηκε πρόσφατα από τον ισραηλινό στρατό από το παράθυρο του σπιτιού του στη Jubata al-Khashab - Salwan Georges/The Washington Post



Για τους Σύρους κατοίκους που ζουν κοντά στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, όπως ο ηγέτης της φυλής Abdulla, η παρουσία τους σε ένα «γεωπολιτικό ρήγμα» σήμαινε δεκαετίες αναταραχής μεταξύ του Ισραήλ και του καθεστώτος Άσαντ. Ορισμένα κτίρια εδώ παραμένουν σημαδεμένα από μάχες στις οποίες εμπλεκόταν η κυβέρνηση, οι συριακές αντάρτικες ομάδες και η λιβανέζικη ομάδα Χεζμπολάχ, με τα σημάδια από σφαίρες να είναι ακόμα ορατά.



Τον Αύγουστο, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να σκάβουν μια τάφρο μήκους σχεδόν 9 χιλιομέτρων περίπου 30 μέτρα μέσα στη συριακή πλευρά του φράχτη, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες. Η τάφρος κόβει στα δύο τη γη του Ahmed Bakr, 35 ετών, ο οποίος ζει σε ένα πρόχειρα κατασκευασμένο σπίτι δύο υπνοδωματίων με τις δύο συζύγους και τα 10 παιδιά του. Τα drones που βουίζουν από πάνω παρατηρούν τις αλληλεπιδράσεις του με επισκέπτες.



Δεν είναι ξένος στις επαφές με τους Ισραηλινούς. Η 9χρονη κόρη του γεννήθηκε στην πραγματικότητα στο Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας ισραηλινής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία υποστήριξης και επιρροής στη συριακή πλευρά της ουδέτερης ζώνης. Κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου, το Ισραήλ μετέφερε επίσης τραυματίες αντάρτες πέρα από τον διαχωριστικό φράχτη για να νοσηλευτούν σε ισραηλινά νοσοκομεία και, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, χρηματοδότησε μια τοπική φατρία για να πολεμήσει την κυβέρνηση Άσαντ και τους συμμάχους της Χεζμπολάχ.

Το αιολικό πάρκο στα Υψίπεδα του Γκολάν, όπως φαίνεται από τη Jubata al-Khassab - Salwan Georges/The Washington Post



Τώρα, οι Ισραηλινοί πραγματοποιούν πεζές περιπολίες και επιδρομές σε σπίτια, και μια νέα ισραηλινή βάση έχει αποκόψει τους χωρικούς από τα βοσκοτόπια τους, αναγκάζοντας τους ντόπιους να αγοράσουν περισσότερα σιτηρά για τα ζώα τους, λένε. «Όλοι ανησυχούν, όχι μόνο εγώ», είπε ο Bakr.



Μεταξύ αυτών των ανησυχιών είναι ο φόβος ότι μπορεί να εκτοπιστούν. Η τοπική πρωτεύουσα Madinat al-Baath, σε απόσταση 1,6 χλμ. από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, χτίστηκε το 1986 από τη συριακή κυβέρνηση για οικογένειες που εκτοπίστηκαν από τα Υψίπεδα του Γκολάν σε προηγούμενες συγκρούσεις με το Ισραήλ. Οι περισσότεροι από τους 100.000 Σύρους που εκτιμάται ότι ζούσαν στην περιοχή που κατέλαβε το Ισραήλ δεν επετράπη ποτέ να επιστρέψουν. Τώρα, ένα ισραηλινό τανκ παραμένει έξω από το κτίριο της κυβέρνησης που παλαιότερα κατείχε το Κόμμα Μπάαθ του Άσαντ. Οι ντόπιοι περνούν έναν δρόμο που έχει αποκοπεί από ένα αυτοσχέδιο ισραηλινό οδόφραγμα κατασκευασμένο από συντρίμμια και έναν κατεστραμμένο σηματοδότη.



«Δεν θα αφήσουμε να ξανασυμβεί το ίδιο», δεσμεύεται ο Bilal Suleiman, επικεφαλής του τοπικού δήμου. «Δεν υπάρχει ούτε ένα στο εκατομμύριο πιθανότητα να φύγουμε».



Στους περισσότερους από αυτούς που διατάχθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους κατά την αρχική προέλαση των ισραηλινών στρατευμάτων πέρα από τη γραμμή τον Δεκέμβριο, επετράπη να επιστρέψουν. Ωστόσο, ορισμένες οικογένειες είπαν ότι δεν τις αφήνουν να γυρίσουν.

Ο Ahmed Bakr με τα παιδιά του έξω από το σπίτι τους στη Jubata al-Khassab στις 24 Ιανουαρίου. Ο Bakr, οι γυναίκες και τα παιδιά του ζουν λιγότερο από 100 μέτρα από το νέο φράγμα - Salwan Georges/The Washington Post



«Στους περισσότερους ανθρώπους επετράπη να επιστρέψουν, αλλά μου είπαν ότι το σπίτι μου είναι στρατιωτική ζώνη», είπε ο 52χρονος Jadallah Hamoud. Πρόσθεσε ότι μένει με φίλους σε μια κοντινή πόλη με τη σύζυγό του και τα οκτώ παιδιά του και συμφώνησε με έναν άλλο αγρότη να πάρει τις δύο αγελάδες και τα 15 πρόβατά του. Έπρεπε όμως να εγκαταλείψει τα σκυλιά και τα κοτόπουλα του.



Οι IDF αρνήθηκαν ότι οικογένειες εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένες.



Σε μια προσπάθεια να κόψει σχέσεις με το Κόμμα Μπάαθ του Άσαντ, η πόλη μετονομάστηκε τον Δεκέμβριο σε Madinat al-Salaam, δηλαδή «Πόλη της Ειρήνης». «Ίσως δεν κατάλαβαν το μήνυμα», παρατήρησε ο 57χρονος Qasem al-Mohammad, δείχνοντας με χειρονομίες προς το ισραηλινό τανκ.

Ένας δρόμος κατεστραμμένος μετά από νυχτερινή επιδρομή του ισραηλινού στρατού στην πόλη Madinat al-Baath - Salwan Georges/The Washington Post

Ο Qasem al-Mohammad έξω από το διαμέρισμά του στη Madinat al-Baath, - Salwan Georges/The Washington Post

Η ισραηλινή τάφρος στη συριακή πλευρά του συνοριακού φράχτη στη Jubata al-Khashab - Salwan Georges/The Washington Post

