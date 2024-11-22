Μπορεί η ΕΕ να βάλει φρένο στην Temu;

Η Temu είναι συνηθισμένη σε κατηγορίες οι οποίες από την εμφάνισή της πέφτουν βροχή. Ήδη στις αρχές του 2024, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παιχνιδιών εντόπισε κινδύνους ασφαλείας στο 95% των παιδικών παιχνιδιών που πωλούνται μέσω Temu. Το ίδιο και ο Γερμανικός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ο οποίος εδώ και καιρό προειδοποιεί για ανάλογα περιστατικά ενώ έχει ήδη κάνει σχετική αναφορά στην πλατφόρμα την περασμένη άνοιξη.



Από τον Νοέμβριο όμως η πίεση κατά της Temu έχει αυξηθεί. Η ΕΕ κινείται πλέον νομικά κατά της πλατφόρμας. Η λίστα με τις κατηγορίες είναι μεγάλη, με βασικά ζητήματα την εισαγωγή παράνομων προϊόντων που δεν πληρούν τους κανόνες της ΕΕ. Επιπλέον, υπάρχουν κατηγορίες για πλασματικές εκπτώσεις, ψεύτικες αξιολογήσεις, έλλειψη στοιχείων εμπόρων.

Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της Temu;

Η πλατφόρμα διαδικτυακών πωλήσεων Temu έκανε την εμφάνισή της στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2022, με στόχο να παρέχει στους Αμερικανούς πρόσβαση σε κινέζικα προϊόντα. Από τότε η ανάπτυξή της ήταν ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χαμηλές τιμές οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η Temu λειτουργεί αποκλειστικά ως μεσάζων. Οι παραγγελίες αποστέλλονται απευθείας από τις αποθήκες κατασκευαστών ή εμπόρων που βρίσκονται στην Κίνα. Από αυτές η Temu λαμβάνει προμήθεια, γεγονός που της επιτρέπει να αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό και το κόστος της αποθήκευσης. Ωστόσο αυτό επιφέρει και μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης των προϊόντων.



Πίσω από την εφαρμογή βρίσκεται η κινεζική εταιρεία PDD Holdings. Η κύρια πλατφόρμα της PDD είναι η Pinduoduo, η οποία ανήκει στον Κινέζο δισεκατομμυριούχο Κόλιν Χουάνγκ. Συγκεκριμένα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της Temu δεν περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς της PDD Holdings, ενώ η εταιρεία παραμένει συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα.

Temu: Ψύχραιμη και αισιόδοξη

Μετά την Aliexpress, η ΕΕ βάζει τώρα στο στόχαστρο την κινεζική πλατφόρμα, κάτι που είναι εφικτό επειδή η Temu κατατάσσεται ως «μεγάλη πλατφόρμα» - ένας όρος που περιλαμβάνει όσες πλατφόρμες έχουν περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους. Αυτές υπάγονται στον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και χάρη σε αυτόν κίνησε και η ΕΕ τη διαδικασία.



Εκπρόσωπος της Temu δήλωσε στην DW: «Θα συνεργαστούμε πλήρως με την έρευνα». Επιπλέον, πιστεύουν ότι η έρευνα θα ωφελήσει «μακροπρόθεσμα τους καταναλωτές, τους εμπόρους και την ίδια την πλατφόρμα».

Επιτυχία μέσω φορολογικών «κόλπων»;

Προϊόντα αξίας κάτω των 150 ευρώ μπορούν να εισάγονται χωρίς δασμούς στην ΕΕ. Ο λογιστής Ρότζερ Γκόθμαν πιστεύει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Temu βασίζεται σε αυτήν ακριβώς την «απαλλαγή δασμών», «Ένα μεγάλο μέρος των αγορών μέσω Temu είναι κάτω των 150 ευρώ». Χωρίς την απαλλαγή δασμών, οι τιμές της Temu δε θα ήταν τόσο χαμηλές.



Ο Γκόθμαν, διευθύνων σύμβουλος της Taxdoo, μιας πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικού εμπορίου, θεωρεί ότι η Temu σκόπιμα χωρίζει τις παραγγελίες, ώστε να παραμένουν κάτω από το ανώτατο όριο των 150 ευρώ. Οι έλεγχοι τελωνείων φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή την πρακτική. Παρά το ό,τι η απαλλαγή δασμών ισχύει, επιβάλλεται ένας λεγόμενος φόρος εισαγωγών. Η Temu είναι καταχωρημένη στην Ιρλανδία όπου πρέπει να δηλώνει και να πληρώνει τους αντίστοιχους φόρους.



Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γκόθμαν, διευθύνων σύμβουλο της Taxdoo, ο εντοπισμός των σχετικών δεδομένων είναι πολύπλοκος ενώ σπάνια γίνονται έλεγχοι. Γι αυτό και ο ίδιος προτείνει την ενίσχυση του ελέγχου και την εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων νόμων. Η αναβάθμιση των αρχών με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει. Η κατάργηση της απαλλαγής δασμών βρίσκεται ήδη στην ατζέντα της ΕΕ, η οποία προτείνει την κατάργηση του μέτρου έως το 2028 και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου δεδομένων ώστε να καταχωρούνται συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

