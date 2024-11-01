Ο ραβίνος Καλμάν Μπερ, 66 ετών, εξελέγη χθες αρχιραβίνος (μεγάλος ραβίνος) των Ασκενάζι του Ισραήλ, μετά από ένα χρόνο καθυστερήσεων και σκληρής μάχης για τη 10ετή θητεία του, όπως γράφουν οι Times of Israel.

O ραβίνος Μπερ υποστηρίχθηκε από τους υπερορθόδοξους Εβραίους και από ραβίνους του σιωνιστικού-θρησκευτικού ρεύματος, μεσούσης της αντιπαράθεσης στο Ισραήλ για τη στρατιωτική θητεία των υπερορθοδόξων εβραίων στη χώρα, η οποία είναι σε πόλεμο.

Σήμερα το πρωί, μία ημέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο αρχιραβίνος Kalman Bar προσευχήθηκε στο Τείχος των Δακρύων – τον πιο ιερό τόπο των Εβραίων, στην Ιερουσαλήμ – «για την επιτυχία του και μία καλή θητεία, για τη σύντομη επιστροφή των απαχθέντων, για την ασφάλεια των στρατιωτών, τραυματιών και για ειρήνη και ασφάλεια».

Προερχόμενος από μακρά ραβινική γενεαλογία, ο Καλμάν Μπερ είναι ο ραβίνος της πόλης Νετάνια, στο κεντρικό Ισραήλ, τα τελευταία δέκα χρόνια. Θεωρείται δημοφιλής ρήτορας και - σε αντίθεση με τον Σεφαρδίτη συνάδελφό του, μεγάλο ραβίνο Νταβίντ Γιόσεφ - υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό.

Ωστόσο, δημοσίως, δεν έχει πάρει θέση γύρω από το θέμα της στράτευσης για τους υπερορθόδοξων Εραίων, αν και στον στρατό υπάρχει πλεόν έλλειψη στρατιωτών μετά από έναν χρόνο πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και το νέο μέτωπο στον Λίβανο.

Σεφαραδίτες και Ασκενάζι

Οι Εβραίοι Ασκενάζι προέρχονται από Ιουδαίους που είχαν καταφύγει στην κεντρική Ευρώπη το 70 μ.Χ. για να αποφύγουν τους διωγμούς από τους Ρωμαίους.

Σεφαραδίτες ονομάζονται οι Εβραίοι που κατάγονται από την Ιβηρική Χερσόνησο, οι οποίοι εκδιώχτηκαν από την Ισπανία και την Πορτογαλία την δεκαετία του 1490. Με την φυγή τους, οι Σεφαραδίτες εγκαταστάθηκαν στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία (κυρίως στη Θεσσαλονίκη) και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ο ρόλος των αρχιραβίνων

Για τους Εβραίους, η προσωπική και κοινωνική ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την θρησκεία ενώ στο Ισραήλ δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους και θρησκείας.

Οι δύο αρχιραβίνοι έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία ενός εκτεταμένου και προσοδοφόρου κρατικού μηχανισμού επίβλεψης kosher τροφίμων και ενός εθνικού ραβινικού δικαστικού συστήματος, το οποίο έχει εκτεταμένες εξουσίες σε γάμο, διαζύγιο, ταφή και άλλα γεγονότα ορόσημο στη ζωή των πολιτών.

Οι δύο μεγάλοι ραβίνοι του Ισραήλ εκλέγονται για δέκα χρόνια από ένα κολέγιο που συγκροτείται φέτος από 140 άτομα, τα μισά είναι ραβίνοι και τα άλλα μισά είναι αιρετοί (βουλευτές, δήμαρχοι κτλ).

Είναι ο καθένας τους επικεφαλής μιας διοίκησης που αποτελείται από θρησκευτικούς αξιωματούχους με καθοριστική επιρροή στην προσωπική κατάσταση των Ισραηλινών Εβραίων, οι οποίοι δεν μπορούν να παντρευτούν ή να χωρίσουν χωρίς να περάσουν από ραβίνους.

Το μονοπώλιο αυτό που αφορά την οικογενειακή κατάσταση ωθεί χιλιάδες μη θρησκευόμενους Ισραηλινούς ή αυτούς που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι πράγματι Εβραίοι να παντρεύονται με πολιτικό γάμο στο εξωτερικό και ο γάμος τους να αναγνωρίζεται στη συνέχεια από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το ραβινάτο εκδίδει επίσης τα πιστοποιητικά προσηλυτισμού στον Ιουδαϊσμό και αυτά του καρσούτ, που πιστοποιούν ότι η τροφή που σερβίρεται στα εστιατόρια, στις καντίνες και τα διατροφικά προϊόντα που πωλούνται στα καταστήματα σέβονται τις προδιαγραφές για τα τρόφιμα που προβλέπει ο εβραϊκός νόμος.

