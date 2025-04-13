Τέλος το Pornhub στη Γαλλία το καλοκαίρι;

Η γαλλική κυβέρνηση και οι ιστότοποι με περιεχόμενο μόνο για ενήλικες έρχονται σε σύγκρουση για το αν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στην ηλικία των χρηστών που μπαίνουν τέτοιου είδους ιστοσελίδες.

Ένας νέος νόμος της Γαλλίας που τίθεται σε ισχύ φέτος απαιτεί από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες να διενεργούν ελέγχους στην ηλικία των χρηστών και να αποκλείουν χρήστες κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με το Pornhub.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή για ιστότοπους που είναι εγγεγραμμένοι στη Γαλλία, όπως για τη γαλλική εταιρεία παραγωγής και εκπομπής ταινιών για ενήλικες Dorcrel, και εκείνες που είναι εγγεγραμμένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το OnlyFans. Από τις 7 Ιουνίου οι έλεγχοι στην ηλικία θα επεκταθούν σε ιστότοπους που εδρεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Pornhub, του YouPorn και του Redtube, που ανήκουν στον όμιλο Aylo και εδρεύουν στην Κύπρο, και στην XVideos, με έδρα την Τσεχία.

Σύμφωνα με το νόμο, η γαλλική ρυθμιστική αρχή οπτικοακουστικών και ψηφιακών υπηρεσιών Arcom έχει την εξουσία να αποκλείει ιστότοπους με πορνογραφικό περιεχόμενο εάν κρίνει ότι δεν εφαρμόζουν σωστά και έγκαιρα την επαλήθευση ηλικίας.

Από την Παρασκευή, αυτοί οι πορνογραφικοί ιστότοποι έπρεπε να προσφέρουν τουλάχιστον ένα ασφαλές σύστημα που να ελέγχει τις ηλικίες των επισκεπτών μέσω στοιχείων όπως ένα επαληθευμένο έγγραφο ταυτότητας ή ακόμα και μια selfie, ένα βίντεο που υπολογίζει την ηλικία του χρήστη.

Αυτό οδήγησε σε μια βιασύνη από τους παρόχους λογισμικού επαλήθευσης ηλικίας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιστότοπους πορνό.

Ωστόσο, αυτό που αποτελεί εμπόδιο στον έλεγχο της ηλικίας είναι ότι θεωρούνται ένα επιπλέον βάρος από τους χρήστες του Διαδικτύου και απειλή για το απόρρητο από τους ακτιβιστές ψηφιακών δικαιωμάτων.

«Όλοι οι ιστότοποι θέλουν να συμμορφωθούν», είπε ένα άτομο το οποίο θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, «αλλά θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή».

Πηγή: skai.gr

