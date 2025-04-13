Δύο ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα πτέρυγα βασικού νοσοκομείου της Γάζας, καταστρέφοντας το τμήμα επειγόντων περιστατικών και το τμήμα υποδοχής και προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε άλλα κτίρια, δήλωσαν υγειονομικοί, σε ένα πλήγμα που σύμφωνα με το Ισραήλ είχε στόχο μαχητές της Χαμάς που χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις αυτές.

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί Άραμπ, που ονομάζεται και νοσοκομείο Βαπτιστών, απομάκρυνε τους ασθενείς από το κτίριο κατόπιν προειδοποιητικού τηλεφωνήματος από κάποιον που ισχυρίστηκε πως ήταν μέλος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, λίγη ώρα πριν από την επίθεση. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε λάβει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για τους αμάχους πριν πλήξει το συγκρότημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χαμάς για να σχεδιάζουν επιθέσεις.

Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αυθεντικότητα των οποίων δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα το Reuters, διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να εγκαταλείπουν το νοσοκομείο. Ανάμεσά τους, ασθενείς που μεταφέρονταν με νοσοκομειακές κλίνες από συγγενικά τους πρόσωπα.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας καταδίκασε την επίθεση και δήλωσε σε ανακοίνωση ότι το Ισραήλ καταστρέφει σκοπίμως το σύστημα υγείας της Γάζας.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί συστηματικά μη στρατιωτικές δομές, όπως νοσοκομεία, κάτι που αρνείται η οργάνωση. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιδρομές σε ιατρικές εγκαταστάσεις στον θύλακα.

Τον Οκτώβριο του 2023, φονική έκρηξη σε χώρο στάθμευσης στο ίδιο νοσοκομείο αποδόθηκε από τη Χαμάς σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Το Ισραήλ υποστήριξε πως η φονική έκρηξη οφειλόταν σε αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, κάτι που διέψευσε η οργάνωση. Έρευνα του Παρατηρητήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που διεξήχθη στη συνέχεια κατέληξε ότι η έκρηξη του 2023 οφειλόταν το πιθανότερο σε αποτυχημένη παλαιστινιακή εκτόξευση ρουκέτας.

Σε ξεχωριστά πλήγματα στον θύλακα σήμερα το πρωί σκοτώθηκε ο διοικητής αστυνομικού τμήματος στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς.

Τουλάχιστον ακόμα οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, σκοτώθηκαν σε βορειότερη περιοχή του θύλακα, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την ισραηλινή πλευρά για τις αναφορές αυτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.